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【靚太殺機II】《靚太唔易做》班底美劇迎台慶　再揭闊太風光背後真面目

娛樂 16:39 2021/10/26

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

《靚太殺機II》

為慶祝無綫電視邁向55週年，明珠台由11月1日起播出《靚太殺機 II》（Anniversary Special: Why Women Kill II ），每周連續播放兩集，兩小時內容更加緊湊。
 
第一季《靚太殺機》由華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）身兼女主角與監製，與Ginnifer Goodwin及Kirby Howell-Baptiste聯合主演，講述同一豪宅、三個年代、三位女性的不同婚姻觀和經歷，獲得一致好評！

第二季《靚太殺機》同樣由經典美劇《靚太唔易做》 （Desperate Housewives）王牌編劇Marc Cherry與製作團隊打造，帶來全新演員陣容、人物及故事，與觀眾繼續探索「女人的故事」：美麗的真義、完美婚姻的追求、及女人為尋找自身的社會地位和價值所付出的種種代價！

明球台將11月1日開播，每周一播兩集，總共十集。

演員包括：獲提名「金球獎」及「艾美獎」最佳女主角、獲選為「美國評論家選擇獎（迷你影集/電視電影）」最佳女配角得主Allison Tolman；在電視劇《童話鎮》（Once Upon A Time）飾演壞王后而成為熱話的Lana Parrilla，以及Nick Frost及Matthew Daddario等好戲之人。

劇情講1949年洛杉磯的上流社會中，生活以男性為中心，Allison Tolman飾演的Alma是孤獨的平凡家庭主婦，人到中年，突然感到生活無趣，她一直有個夢想，渴望成為上流社會「花園俱樂部」的成員。

《靚太殺機II》

為了攀附上流貴婦圈子，她千方百計要改變自己，縫製漂亮衣裳，學習上流社會的談吐，竭力迎合「花園俱樂部」的入會要求。

與此同時，她發現了一個驚天大秘密：表面和藹可親、風趣幽默的獸醫丈夫Bertram（Nick Frost飾）原來藏有令人膽顫心驚的「特殊嗜好」，因而激發了Alma作出改變人生的重大決定。

另一邊廂，「花園俱樂部」主席Rita（Lana Parrilla飾）過著艷羨的闊太生活，但她和患病的富翁老公已沒感情，暗交一名半紅不黑的小明星，三人背後亦各懷鬼胎，隱藏著不可告人的秘密…

同場加映：林秀怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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