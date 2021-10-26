【疫苗抽奬】公務員抽中廠商會100萬元簽帳額　計劃將部分用作慈善用途

商界推出不少抽奬鼓勵市民打針，其中香港中華廠商聯合會早前就推出疫苗獎賞計劃，今日頒發抽極大抽奬。獲得終極大奬、100萬元免簽帳額的得主為任職公務員的曾小姐。

曾小姐在廠商會會長史立德手上接到奬品。她笑言，向來抽奬運一般，最多只是在飲宴中「圍奬」，所以抽奬當日連直播都沒有觀看，而抽奬翌日接到廠商會來電通知，還以為是中了1萬元，當聽到獲得100萬元免簽帳額時，立即向對方稱：「吓？你講多次？」

曾小姐稱，一向有捐獻習慣，計劃將部份奬金用作慈善用途，也會利用簽帳額消費，作本地消費。

另外，史立德透露明年大計，稱2022年除了是香港回歸25周年，也是廠商會創會88年，正密鑼緊鼓籌備一系列慶祝活動，包括製作電視特輯、贊助馬會賽事等。

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記者：陳宛彤