【相依為命】單親媽媽全職獨力照顧8年　中一孝順仔感激母身教恩威並重

▲ 12歲的羅彥鈞在單親家庭長大，感激媽媽一直全心全意照顧他。

只要家庭有愛，孩子才能茁壯成長。12歲的羅彥鈞在單親家庭長大，媽媽8年來一直全心全意照顧他。彥鈞慶幸自己有一位好媽媽，對他恩威並重，而他從小勤奮向學，以好成績回報媽媽，他今年升上英中聖公會林護紀念中學，踏入學習生涯的新階段。

當年彥鈞媽媽誕下兒子後，感受到不少壓力，也發現與另一半相處不來，就在彥鈞K2時決定與他的父親離異。彥鈞出世前，媽媽任文職工作，產後則擔當全職媽媽。自成為單親媽媽後，她獨力擔起照顧兒子的責任，彥鈞小時候遇上頭暈身㷫，媽媽不免手忙腳亂，但隨著兒子漸漸長大，她有感在照顧上輕鬆了不少。

她憶述，自己是家中六兄弟姊妹中的孻女，向來無病痛的親母在她15歲時，有一天在家暈倒同日離世，突如其來的惡耗對她的打擊非常大，母親逝去留下的心靈創傷至今難以磨滅。而一直靠母親維繫的家庭從此遭逢巨變，家人關係愈來愈疏離，她現在只跟一兩位姊姊偶有聯繫，覺得自己無親無故，心靈承擔的壓力頗大。

▲ 為母則強的信念支撐著媽媽走這8年單親之路。（湯致遠攝）

為母則強信念支撐單親路

彥鈞媽媽20多歲時發現自己總是感覺很疲累，出現食慾不振、無法入睡等問題，後來求醫得悉患上抑鬱症及焦慮症。醫生了解她的家庭背景後，推斷患病與其母離世造成的影響有關，自此她開始服藥。由於自己的經歷，她深明沒有媽媽的傷痛，更珍惜與兒子相處的時間，因此選擇做全職媽媽。為母則強的信念，一直支撐著她這8年的單親之路︰

如果我撐不住，最慘的是彥鈞，無論如何為了他，自己都要學習去面對困難。

在信仰的支持下，她不時跟教友分享，可算找到了傾訴對象，雖然最終還是要自己面對，但她笑言至少「有人聽我倒垃圾」，心裡比較舒服。彥鈞媽媽全職湊仔，家庭開支都要計過度過，看到別人帶小朋友周圍去玩，不用計算太多，多少有一點自卑。她打算待彥鈞再長大一點後，重返職場。

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雖然她與彥鈞爸爸分開，但仍希望兒子感受到父愛。彥鈞爸爸已再婚，父子每月見面3至4次。不過，畢竟母子相依為命，相處的時間長得多，媽媽日常都是母兼父職，坦言「自己要勇敢」才能戰勝難關。

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不因單親家庭長大而自卑

彥鈞坦言自己有個好媽媽，愛錫他之餘，當他犯錯時也會責備，他明白媽媽都是為他好。彥鈞說，K3時已意識到父母分開，但他沒因自己在單親家庭長大而自卑，懂事的他表示「媽媽都可以給我日常所需，也照顧到我」。

媽媽回想彥鈞小二時有一陣子常說肚痛，以為他吃錯東西或肌肉痛而已，怎知他持續疼痛了幾天，送往急症才知是盲腸炎，更引致腹膜炎，要即時做手術。媽媽當時晴天霹靂，感到非常自責，怪自己這麼大意，幸手術成功。當時需住院一個月，彥鈞記得媽媽細心照顧他。

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彥鈞小學就讀位於葵涌荔景邨的循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學，一直成績優異，考獲全級三甲內。媽媽指兒子從小好學，老師亦讚賞他主動發問，理解能力強。當彥鈞遇上難題時向媽媽請教，媽媽不懂就與兒子一起上網找答案，她認為這有助親子關係，彥鈞也感受到媽媽願意和他一起學習。媽媽自言過去讀書成績並不突出，亦明白並非努力就一定達到目標，她感謝亞斯理衞理小學的正向教育︰

小學有一個宗旨，就是「做最好的我」，做到自己最好的一面已經足夠，我也這樣去做。

升讀地區名校望入大學

新學年彥鈞升上區內英中聖公會林護紀念中學（下稱林護），成為中一新生。媽媽記得校長在家長日的一席話，他告訴學生「你不是與別人比較，而是與昨日的自己比較，只要你今日比昨日好就已經足夠。」她形容母子關係親密，既是兒子的媽媽，也是他的朋友。

▲ 彥鈞希望將來入讀大學，志願是成為一位科學家。（湯致遠攝）

媽媽回想早前不慎記錯林護第二輪面試的時間，令彥鈞錯失了面試機會，她內疚又自責，「他考不到是自己的能力問題，錯過了卻是我的責任。」雖然浪費了面試前的準備功夫，但乖巧的彥鈞沒責怪媽媽，認為自己也有責任，可說「有鑊齊齊孭」。當時彥鈞說了一句話︰

媽媽，我已放下了。我還有很多機會，如果派不到林護，就讀第二間學校。

媽媽被這句說話當頭棒喝，覺得年紀小小的兒子比自己更懂事，也慶幸彥鈞最終獲派這間心儀中學。現時中一的彥鈞升上英中仍需適應，短期目標是達到全班中間名次，長遠希望入讀大學，進一步求知，將來工作可以有更多選擇。彥鈞有一個抱負，「我想做科學家，希望可以改善人類的生活。」

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記者：駱秀玲