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【學生運動員】李慧詩自嘲學生「反面教材」　籲同學做運動員亦要學平衡

社會 17:00 2021/10/26

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李慧詩今日出席學生運動員的見面活動。（陳永康攝）

「牛下女車神」李慧詩今日（26日）出席學生運動員的見面活動，期間她開玩笑指，各位學生運動員要以自己為「反面教材」，切記平衡運動、休息和學業。

屈臣氏集團為獲頒學生運動員獎的同學，舉辦李慧詩見面會。活動期間，她分享自己作為學生運動員時的經歷，「做學生運動員好慘，要兼顧訓練和學業，我以前經常唔夠瞓。」她補充指，做學生運動員精神最重要，更開玩笑指，「記得唔好學我，要平衡運動、休息和學業」。

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她又指，很多人認定運動員一定讀不成書，但她以自身為例，只要有心終能成功。

現埸亦有不少家長在場，她建議各位家長要著重為子女疏導壓力，更要輔導子女分析前程，為未來做好準備。

李慧詩及後受訪時指，現時香港對學生運動員方面的資助已有提升，惟政府仍可多辦體育相關的社區活動。

被問及運動和政治的關係，李慧詩稱儘管運動難免與政治有關，但運動員就和政治無關。她又指，不少青年對身份認同仍未有方向，希望可以透過教育，加深青年對歷史的了解，專注力所能及的事情，為港增光。

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記者：陳梓蔚

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