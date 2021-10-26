【年輕肌】雪花秀聖誕限定套裝 雪花秀體驗館登陸PMQ享免費韓服租借體驗

▲ 雪花秀推出多款聖誕限定套裝。

步入11月初冬，女士們要做好抗皺、抗衰老準備。雪花秀推出多款皇牌產品及期間限定產品的限量組合，讓肌膚得到韓方深度修護。

兩款自選套裝禮遇:

▲ 自選底妝套裝 HK$960 - HK$1,670。

自選底妝套裝 HK$960 - HK$1,670 (價值HK$1,500 - HK$2,210)

自選粉底產品1款:

1. 緻美無瑕粉底液35ml

2. 緻美無瑕氣墊粉底液15g *2

3. 珍雪精華煥顏粉底液30ml

4. 珍雪精華煥顏氣墊粉底液11g *2

5. 滋晶雪瀅煥白氣墊粉底液SPF 50+ PA+++14g *2

自選定妝產品1款:

1. 緻美無瑕蜜粉20g

2. 珍雪精華煥顏粉餅13g

即可獲贈:

⦁ 順行潔顏泡沫50ml

⦁ 緻美無瑕粉底掃

▲ 自選面膜套裝HK$640 - HK$1,140。

自選以下兩款面膜HK$640 - HK$1,140 (價值HK$1,045 - HK$1,545)

玉容面膜150ml 與潤面膜120ml 鎮草毛孔淨緻白泥面膜120ml 白參煥亮磨砂面膜120ml 潤燥再生精華面膜5片

即可獲贈 :

參養再生基礎護膚套裝

潤燥再生精華4ml

禦時緊顏參養水25ml

禦時緊顏參養乳 25ml

潤燥再生精華面膜1片

▲ 潤燥再生精華90ml套裝，節日限定版 HK$840。

潤燥再生精華90ml套裝 節日限定版 HK$840 (價值HK$1,345)

⦁ 潤燥再生精華90ml

⦁ 禦時緊顏參養水25ml

⦁ 禦時緊顏參養乳25ml

⦁ 滋陰生人參煥顏精華露8ml

▲ 滋陰生人參精華露50ml套裝，節日限定版HK$1,450。

滋陰生人參精華露50ml套裝 節日限定版HK$1,450 (價值HK$2,050)

⦁ 滋陰生人參煥顏精華露50ml

⦁ 禦時緊顏參養水25ml

⦁ 禦時緊顏參養乳25ml

⦁ 禦時緊顏參養乳霜10ml

▲ 雪花秀體驗館登陸PMQ享免費韓服租借體驗。

同場加映: 雪花秀的秘密寶庫體驗館 登陸「傳統韓國文化祭」

第十一屆「韓國十月文化節」於10月開鑼，雪花秀將於10月29 日 (星期五) 至10月31日 (星期日) ，於PMQ元創方擺設雪花秀的秘密寶庫體驗館。展覽期內，公眾可享免費韓服租借體驗，穿上傳統唯美的韓服於雪花秀專區打卡牆留下倩影，更可參與有獎活動，有機會赢取滋陰生人參煥顏精華露30ml乙支(價值:HK$870)，同場亦有尋寶遊戲挑戰贏取小禮物。

此外，每天首50位客人可獲得韓方護膚體驗套裝乙份 (價值:HK$355)。

地址: 雪花秀的秘密寶庫體驗館:香港中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座Hollywood 6-7樓

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