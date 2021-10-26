【學生會風波】港大學生會屬會使用大學設施須先註冊　電郵「SU」字眼遭強制刪除

▲ 有港大學生媒體引述校方電郵指，新註冊的學生會屬會電郵「SU」字眼會被強制刪除，即時生效。（資料圖片）

香港大學於今年7月宣布不再承認港大學生會校內角色，港大學生會校園電視表示，港大學生發展及資源中心（Cedars）昨日（25日）向屬會發電郵，大學就為學生組織提供的服務作出檢視，所有已向課外活動支援辦公室（Co-Curricular Support Office，簡稱CCSO）註冊的學生組織及屬會，可繼續使用大學的資源及設施。

該學生媒體引述電郵內容指，屬會的大量電子郵件服務（bulk mail）將改由Cedars負責，故屬會須向Cedars申請，而屬會電郵帳戶名稱的「SU」（學生會）字眼會被強制刪除，即時生效。校方將繼續加強對學生組織的支援，詳細內容將適時公佈。

該媒體引述消息指，港大將要求屬會簽署條款並註冊成為CCSO之屬會，否則將遭禁止使用大學資源及設施，包括收回其電郵及「Soc房」的使用權。

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責任編輯：馮琪雅