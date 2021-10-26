【情緒健康】調查指市民精神健康指數不合格　保持實體社交者精神健康較佳

▲ 「2021精神健康月」籌備委員會的研究工作小組連續十年進行「全港精神健康指數調查」，了解港人的精神健康狀況。(受訪者提供)

多個復康組織及公營機構於每年10月合辦「精神健康月」，透過舉辦不同形式的公眾教育及推廣活動，向市民宣揚精神健康的信息，而「2021精神健康月」籌備委員會的研究工作小組連續十年進行「全港精神健康指數調查」，了解港人的精神健康狀況，期望喚起更多人關注精神健康。結果顯示市民精神健康指數平均分不合格，有48.03分，但比去年高約3分，又發現有3分1受訪者表示疫情對精神健康有負面影響。

籌委會研究工作小組委託香港中文大學傳播與民意調查中心，於2021年7月5日至9日、12日至14日以電話訪問形式訪問1,028名15歲或以上香港居民，以了解個人環境及人際關係、以及2019冠狀病毒疫情對受訪者的精神健康有多大負面影響，亦會探究受訪者的焦慮及抑鬱狀況，以及疫情下的生活及社交狀況。

根據世界衞生組織五項身心健康指標，研究工作小組將身心健康指標分數調整為由最低的0分至滿分100分。而有學術研究指出，若精神健康指數低於52分，即個人的精神健康狀況處於不合格水平，介乎52至68分之間為可接受水平，72分或以上即表示精神健康狀況良好。

調查結果顯示，2021年香港市民精神健康指數的平均分為48.03分（標準差為20.05），比去年的調查結果（指數平均分為45.12分）較好。今年半數受訪者的精神健康指數不合格（53%），32%受訪者的精神健康狀況處於可接受水平，15%受訪者的精神健康良好。

調查亦問及受訪者各個生活範疇對其精神健康的影響，近4成學生受訪者指出學業對其精神健康有非常負面/頗負面的影響，3分1的在職受訪者認為工作對其精神健康有非常負面/頗負面的影響。另一方面，較少受訪者認為子女、家庭、居住環境和人際關係對其精神健康有非常負面/頗負面的影響。而認為個人前途、身體狀況及財政狀況對自己精神健康有非常負面/頗負面的影響的受訪者分別佔23%、22.1%及20.1%。

與去年的調查結果比較，除了財政狀況外，各個生活範疇對受訪者精神健康有多大負面影響大致相若。此外，呈焦慮症徵狀及憂鬱症徵狀的受訪者比例，分別佔23.5%及18.6%，與去年比較亦是相若。3分1受訪者指出，疫情對其精神健康造成非常大/頗大影響，與去年的調查結果相比，比例有所下降。

逾6成受訪者表示，若疫情對其精神情緒問題有影響，會向專業人士求助，當中近7成表示會向醫生求助，至於向社工、臨床心理學家、輔導員、護士及其他專業人士求助比例分別為19.5%、14.4%、11.4%、8.3%及2.2%。

疫情下市民的生活迎來不少改變，近3成受訪者傾向不會親身到商舖購物或餐廳用膳，而選擇網上購物或外賣。77.4%受訪者指自己會經常或有時透過電話、視訊、短訊或社交媒體與非同住親友聯繫，而經常或有時與非同住親友見面、參加小型社交聚會、探訪長者、患病或年幼的非同住親友分佔44.8%、43.4%及36.9%，值得留意的是，經常或有時進行上述4種社交活動的受訪者精神健康指數平均分較高，但只有屬於實體接觸的社交活動與個人精神健康顯著地呈正面關係。

小組建議，市民在安全及已採取適當防疫措施下與親友會面、保持聯繫，有助改善精神健康；又建議政府當局定期進行大型全港市民精神健康調查，以了解不同群組的精神健康狀況，制定以實證資料為基礎的精神健康政策，減少資源錯配；學校亦應為老師和學校社工提供培訓，以盡早識別需要情緒支援的學生，訂定合適和有效的策略協助學生減輕壓力，幫助他們增強抗逆能力及適應技巧。

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責任編輯：洪芷晴