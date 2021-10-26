【公司註冊】行政長官會同行會命令　將支聯會從公司登記冊中剔除

▲ 行政長官會同行政會議，命令公司註冊處處長將支聯會從公司登記冊中剔除。（經濟日報資料圖片）

行政長官會同行政會議，今日根據《公司（清盤及雜項條文）條例》，命令公司註冊處處長，將支聯會在公司登記冊中剔除。

政府發言人強調，維護國家安全至為重要，禁止支聯會運作，是對於自由結社、自由發表言論或表達的權利，施加的必要和相稱限制，政府有實際需要從速依法採取措施，以盡量減低支聯會可能帶來的危害國家安全風險，從而按港區國安法的要求，有效地防範和制止危害國家安全的行為和活動的發生。

行政長官會同行會，是考慮警務處處長的初步建議及相關資料、保安局局長意見，以及支聯會及其中一名董事的申述後，作出有關命令。

其中，行政長官及行會注意到，支聯會一直堅持及宣揚的五大綱領，包括結束一黨專政，而客觀涵義按所有相關資料理解，就是結束中國共產黨的領導，而支聯會亦一直積極持續通過活動，去推動五大綱領。

另外，行政長官會同行政會議也認同，警務處處長和保安局局長的看法，同意支聯會的運作謀求結束中國共產黨的領導，相當於謀求推翻屬《憲法》所確立的中華人民共和國根本制度，旨在顛覆中華人民共和國的國家政權，無可避免威脅或削弱中華人民共和國維護國家安全和維持公共秩序及公共安全的能力。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤