【車站沉降】尖沙咀消防局地基工程獲准復工　指調整沉降指標不影響結構安全

▲ 現時尖沙咀消防局即將搬遷往佐敦渡華路。（資料圖片）

東涌綫九龍至奧運站段上月7日錄沉降，上述項目在鐵路保護區內的地基工程當日暫停。政府今日（26日）表示，上述項目已獲准恢復進行。

政府上月9日指，港鐵東涌綫九龍站與奧運站之間隧道，其中一個監測點的沉降記錄，於上月7日達到20.27毫米，輕微超逾預設停工指標（20毫米），應港鐵公司要求，在鐵路保護區內的一項工程已於同日暫停。

建築署、屋宇署及港鐵公司已再視察和確認現時有關鐵路設施結構安全。港鐵公司亦已獲徵詢並確認復工不會對有關設施結構及運作安全構成不良影響。機電署及港鐵公司亦已再視察和確定鐵路狀況符合安全運作要求。機電署就復工事宜確認港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。

政府稱，有關復工要求已於昨日（25日）獲接納，暫停的相關工程亦於今日復工。承建商會在完成建議的緩解措施後，包括加設地下灌漿帷幕及在樁柱周圍進行地下預灌漿，才繼續餘下的地基工程。承建商提交詳細的工程分析，依實際地盤環境和相關數據估算有關鐵路隧道的沉降幅度在28毫米內，而此沉降幅度對相關鐵路隧道的結構安全不會造成影響。建築署及港鐵公司遂接納把鐵路隧道相關部分的預設暫時停工的監察指標調整為28毫米。

港鐵發言人稱，公司轄下鐵路保護組將繼續嚴格監察該工程，並已要求該政府項目的承建商，加強監測措施，以確保鐵路營運安全。

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責任編輯：余思嵐