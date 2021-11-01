【兒童哮喘】本港每10名兒童1人患哮喘　醫生︰毋須戒食所有水果可吃香蕉蘋果梨

▲ 醫生指出兒童哮喘患者比起戒口， 藥物控制病情、均衡飲食至重要。

哮喘是兒童最常見的慢性疾病，估計本港每十名小朋友就有一人患哮喘。病發時患者會持續咳嗽、喘鳴、氣促和呼吸困難，家長很多時都會以戒口方式希望減少子女病發，例如戒生冷食物、水果、牛奶、雞蛋、花生、海鮮……統統都不能吃。

毋須戒食所有水果

的確，冷凍食物會刺激氣管，但並非所有患者都會有同樣情況，一切都取決於患者能接受的溫度，例如一些病童吃冷凍食品如雪糕，氣管因而受到刺激，但吃乳酪時卻沒有。很多時患有哮喘的兒童，進食橙類食物（如橙、橘子）都會咳嗽，令家長以為哮喘患者所有生冷食物都不能吃，但其實那是由於柑橘類水果中的檸檬酸成分所引起，所以哮喘患者並非所有水果都不能進食，香蕉、蘋果、梨等等都可以放心吃。不過家長應要留意子女能夠進食哪種水果，以及哪種水果會誘發他們哮喘發作，如果連續三次食用某種水果都誘發哮喘，便應停止食用，改吃其他水果，並諮詢醫生意見。

長期藥物控制發作

治療哮喘的目的是令患者生活正常，家長應盡量根據醫生指示，讓小朋友適當地使用藥物。治療哮喘的藥物包括快速氣管擴張劑和長期控制哮喘藥物，前者於患者哮喘病發時使用，以迅速放鬆氣管周圍的肌肉，短時間內紓緩徵狀；後者包括吸入式類固醇和抗白三烯素等藥物，長期使用可控制呼吸道過敏發炎，預防嚴重哮喘發作和增加哮喘斷尾的機會。當哮喘情況控制良好，患者可正常進食冷凍食物、水果、雪糕，有正常的社交生活。

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「看西醫不用戒口」？

這說法其實並不正確：因為西醫都會因應病人的病情及需要，讓病人和家人清楚了解需要避免吃甚麼食物。

除了要戒食已確定會令患者哮喘發作的食物，患有哮喘的兒童如吸收過多鹽分，氣道會受刺激而變得不穩定，引起咳嗽、哮鳴和呼吸急促。家長應該告誡小朋友避免高鹽量食物，尤其是快餐，並且於用餐時避免添加餐桌鹽或蘸上醫油。

對於哮喘患者，均衡飲食同樣重要。值得一提的是，維他命C有助氣道穩定，家長應鼓勵兒童每天進食兩、三份水果，攝取足夠的纖維和維他命C；脂肪酸（Omega 3）有助穩定細胞，對哮喘亦有幫助，兒童應多進食三文魚、深海魚；鎂質亦有助穩定器官，豆類、堅果類食物如核桃含豐富鎂質，兒童宜多進食。當然最理想的還是在家中烹煮健康菜式，讓小朋友吃得健康之餘，晚餐期間家人互相溝通亦能滋養心靈，促進心理健康。

做運動改善肺功能

如果子女患有哮喘，家長不必過分憂慮。家長應與學校溝通，讓子女在病情穩定時上體育課參與運動，每天進行45分鐘中等強度帶氧運動有助肺部發育，改善肺功能，從而達致哮喘緩解。同時避免接觸致敏原、二手煙，並配合均衡飲食及適當的藥物治療，孩子可能只是患上早期短暫性哮喘，約六成兒童的哮喘能夠在成年後「斷尾」。

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撰文︰養和醫院兒童呼吸科專科醫生吳國強