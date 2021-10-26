  • 26°C
香港時間 : 20211026日 (週二) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】政府延長八達通用戶領消費券期限至明年9月30日

社會 18:01 2021/10/26

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

政府延長八達通用戶領消費券的期限至明年9月30日。（資料圖片）

政府今日（26日）宣布，延長八達通用戶拍卡領取消費券的期限至明年9月底。

當局指，有小部分市民至今仍未拍卡領取第一期消費券，及有見於8月1日後發放的其他批次及期數的消費券亦可能出現同樣情況，為簡化安排便利市民，所有批次及期數的消費券領取期限會一律延長至明年9月30日。

當局續稱，這次改動並不影響政府透過八達通向合資格市民發放消費券的現有其他安排。

政府自8月1日開始分批及分期向成功登記的市民發放消費券，選擇以八達通收取消費券的市民，在使用消費券前須先拍卡領取。據原先安排，市民必須在每期消費券發放日期起計的3個月內拍卡領取，因此須在本月31日或之前拍卡領取，逾期未領的券額會自動失效。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【疫苗接種】科興申請更改適用年齡至3歲或以上　專家委員將考慮及審批
今日 11:21
【疫苗接種】科興申請更改適用年齡至3歲或以上　專家委員將考慮及審批
【新冠疫苗】研究指5至11歲兒童接種疫苗成效達9成　藥劑師：兒童疫苗成分與成人不同
今日 11:24
【新冠疫苗】研究指5至11歲兒童接種疫苗成效達9成　藥劑師：兒童疫苗成分與成人不同
【新冠肺炎】科興疫苗申請適用年齡3歲或以上　衞生署：會交專家考慮及審視
今日 15:41
【新冠肺炎】科興疫苗申請適用年齡3歲或以上　衞生署：會交專家考慮及審視
【年度盛事】美酒佳餚巡禮下周一開鑼　一文看清餐飲優惠及購買通行證方法
今日 12:14
【年度盛事】美酒佳餚巡禮下周一開鑼　一文看清餐飲優惠及購買通行證方法
【香港好去處】太空館展覽介紹新一代太空望遠鏡　了解背後科學原理
今日 15:57
【香港好去處】太空館展覽介紹新一代太空望遠鏡　了解背後科學原理
【致命車禍】美孚電單車疑遭田螺車撞倒　電單車司機當場死亡
今日 16:55
【致命車禍】美孚電單車疑遭田螺車撞倒　電單車司機當場死亡
【疫苗抽奬】公務員抽中廠商會100萬元簽帳額　計劃將部分用作慈善用途
今日 17:33
【疫苗抽奬】公務員抽中廠商會100萬元簽帳額　計劃將部分用作慈善用途
【車站沉降】尖沙咀消防局地基工程獲准復工　指調整沉降指標不影響結構安全
今日 17:41
【車站沉降】尖沙咀消防局地基工程獲准復工　指調整沉降指標不影響結構安全

你可能感興趣

【疫苗接種】科興申請更改適用年齡至3歲或以上　專家委員將考慮及審批
今日 11:21
【疫苗接種】科興申請更改適用年齡至3歲或以上　專家委員將考慮及審批
【新冠疫苗】研究指5至11歲兒童接種疫苗成效達9成　藥劑師：兒童疫苗成分與成人不同
今日 11:24
【新冠疫苗】研究指5至11歲兒童接種疫苗成效達9成　藥劑師：兒童疫苗成分與成人不同
【新冠肺炎】科興疫苗申請適用年齡3歲或以上　衞生署：會交專家考慮及審視
今日 15:41
【新冠肺炎】科興疫苗申請適用年齡3歲或以上　衞生署：會交專家考慮及審視
正能量 疫苗 電子消費券 新冠肺炎疫情 編輯 經濟 香港 八達通

最高瀏覽

【淘寶電器】港男$5000淘寶汗蒸幕擺房間　大讚加熱快兼低電：今年淘嘅最好野
12:29 2021/10/25
【淘寶電器】港男$5000淘寶汗蒸幕擺房間　大讚加熱快兼低電：今年淘嘅最好野
【超市大搜查】飲鈣思寶補鈣降膽固醇？註冊營養師教揀補充鈣質之選
10:37 2021/10/25
【超市大搜查】飲鈣思寶補鈣降膽固醇？註冊營養師教揀補充鈣質之選
【MIRROR X 麥當勞】全面睇MIRROR主題餐廳　110架MIRROR巴士遊走全港【多圖】
18:19 2021/10/25
【MIRROR X 麥當勞】全面睇MIRROR主題餐廳　110架MIRROR巴士遊走全港【多圖】