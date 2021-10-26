【5000元消費券】政府延長八達通用戶領消費券期限至明年9月30日

▲ 政府延長八達通用戶領消費券的期限至明年9月30日。（資料圖片）

政府今日（26日）宣布，延長八達通用戶拍卡領取消費券的期限至明年9月底。

當局指，有小部分市民至今仍未拍卡領取第一期消費券，及有見於8月1日後發放的其他批次及期數的消費券亦可能出現同樣情況，為簡化安排便利市民，所有批次及期數的消費券領取期限會一律延長至明年9月30日。

當局續稱，這次改動並不影響政府透過八達通向合資格市民發放消費券的現有其他安排。

政府自8月1日開始分批及分期向成功登記的市民發放消費券，選擇以八達通收取消費券的市民，在使用消費券前須先拍卡領取。據原先安排，市民必須在每期消費券發放日期起計的3個月內拍卡領取，因此須在本月31日或之前拍卡領取，逾期未領的券額會自動失效。

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責任編輯：余思嵐