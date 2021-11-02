【減肥迷思】包裝蔬果汁含21克糖太多嗎？　營養師黃凱詩：每天飲一盒200毫升沒有超標

▲ 營養師黃凱詩表示，在現今繁忙都市生活中，每天能進食四份蔬菜及生果的人卻寥寥可數，所以，在無可奈何的情況下，用一盒無添加蔬果汁取代其中兩份蔬果，去補充維他命及礦物質，是可以接受的。（圖片取自黃凱詩IG）

小時候，大人們會跟小孩說︰「不要吃太多糖，蛀牙牙痛時，要見牙醫叔叔，那就後悔了。」這句說話，的確嚇怕曾有牙患的小朋友。長大後，常被市面上琳瑯滿目的甜品吸引着，「別吃太多糖」這句說話，很容易便忘記得一乾二淨。

今時今日，對於一些關注健康的朋友而言，「減糖」好像已變成習慣，可是，大家對減糖的定義，原來一直存着誤解。

游離糖每天可攝取20至40克

那天，我上載一張自己大愛的日本蔬果汁相片在IG，由於大家都太掛念日本的緣故，這個發文有很大迴響。數位網友，包括翠兒，異口同聲問︰「一包蔬果汁好像已有21克糖，會否太多？」

沒錯，21克糖，即多於5茶匙糖，看似很多。根據世界衛生組織及多國的建議，游離糖（free sugar）的建議量，均在每天5至10茶匙左右，即20至40克，喝一包蔬果汁已經有21克，好像真的過多，但其實，蔬果的糖份，是不計算在游離糖（free sugar）的建議內。

▲ 營養師黃凱詩表示，正常情況每天宜吃四份蔬果。（iStock圖片）

正常情況每天宜吃四份蔬果

當然，在可行情況下，我們應進食新鮮蔬菜和水果，可是，在現今繁忙都市生活中，每天能進食四份蔬菜及生果的人卻寥寥可數，所以，在無可奈何的情況下，用一盒無添加蔬果汁取代其中兩份蔬果，去補充維他命及礦物質，是可以接受的。

至於另外兩份，則宜進食新鮮蔬果，以攝取足夠纖維。在營養學上，兩份蔬果的糖份，剛好就是20克糖，所以，每天最多一盒200毫升的蔬果汁，原則上是沒有超標的。

有時候，理想跟現實，往往有點距離，但凡事只求平衡，不用過分執著。

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）