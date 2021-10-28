【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單

▲ 高鈉易致水腫增患高血壓風險，22款「較低鈉」即食麵名單。

即食麵可謂家家戶戶必備的糧食，惟市面上部分即食麵含有多種添加劑，且鈉含量高，小朋友不宜多食。TOPick近日檢視市面上72款即食麵，結果發現，大部分的即食麵均為高鈉。本港營養師表示，小朋友攝取過多鈉易水腫，甚至高血壓，盡量減少讓小朋友進食即食麵。

據食安中心資料顯示，英國國民保健服務處建議，每100克食品若約600毫克鈉，即屬高鈉食品。世界衞生組織亦建議，健康的成人（16歲或以上）每日攝入少於2,000毫克的鈉；而衞生署對小朋友亦有指引，3歲以下盡量愈少愈好，建議4至6歲小朋友每天攝取少於1200毫克的鈉，7至10歲則不多於1500毫克鈉，11歲則不多於1900毫克的鈉。

TOPick近日檢視市面上72款即食麵，結果發現，幾乎即食麵均為高鈉，其中不倒翁韓式炒粉絲４包裝，每包食用分量為75克，鈉含量為710毫克，已屬於較低鈉即食麵，而公仔牌原味米粉，每包食用分量70克，鈉含量為1159毫克。TOPick以7至10歲小朋友為準則，每日攝取鈉含量不多於1500毫克，整理出22款較低鈉即食麵名單。

詳細即食麵每食用分量鈉含量1500毫克以下名單：

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是次檢視72款即食麵發現，以7至10歲小朋友每日攝取鈉含量不多於1500毫克為準則，結果發現，有37款即食麵每食用分量鈉含量為1501毫克至1999毫克，當中包括超力銀絲米粉，每食用分量65G，鈉含量達1629毫克。

詳細即食麵每食用分量鈉含量1501毫克至1999毫克：

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TOPick是次檢視72款即食麵亦發現，有13款即食麵每食用分量鈉含量2001毫克及以上，其中深受大人、小朋友歡迎的出前一丁九州豬骨風味即食麵，一包食用分量為100克，每包食用分量鈉含量已達2138毫克，食一包已超過成人每日攝取的鈉含量；另福字牌非油炸上湯拉麵5包裝，每包食用分量80克，每食用分量鈉含量達2304毫克。

詳細即食麵每食用分量鈉含量2001毫克及以上名單：

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營養師李杏榆（Annie）接受TOPick訪問時表示，鈉本身和身體中的鉀做個平衡，但很多食物本身天然已有鈉質，如海產類、新鮮蔬菜、水果，如再食添加的鈉易超標。

攝取過多鈉易水腫，再嚴重會有高血壓的情況出現，現時學童高血壓情況，有研究指高過之前。

Annie稱，即食麵是再加工過的食物，不論是添加劑、防腐劑、色素、味增劑，都比平時進食一個普通的米粉、生麵、意粉鈉質多，小朋友易口渴，若家長這時給孩子飲飲品，會影響整個營養吸收，因即食麵熱量亦高，小朋友經常進食，易有學童肥胖、超重等問題。

Annie建議，小朋友盡量減少進食即食麵，最多每周進食一次，如進食杯麵時，應盡量減少放調味粉。另建議家長可選擇市面上的手工麵，手打烏冬、拉麵、湯意粉、湯通粉等。

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責任編輯：黃存新