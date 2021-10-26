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【打擊走私】海關檢獲1.2萬隻走私大閘蟹　料市值60萬

社會 18:13 2021/10/26

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

海關檢獲1.2萬隻走私大閘蟹。（政府新聞處）

香港海關與食物安全中心於前日（24日）及昨日（25日）在深圳灣管制站進行聯合行動，檢獲共約1.2萬隻懷疑走私大閘蟹及約700公斤懷疑走私冷凍食品，估計市值約65萬元，拘捕4名52至59歲的男司機。

海關人員於上述兩日在深圳灣管制站截查4輛入境貨車，經檢查後，在車上已申報的貨物中發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹和冷凍食品。檢獲的懷疑未列艙單大閘蟹估計市值約60萬元；而懷疑未列艙單冷凍食品則包括肉類和家禽等，估計市值約5萬元。

700公斤懷疑走私冷凍食品。（政府新聞處）

另外，檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。檢獲的冷凍肉類和家禽亦無附有來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許。 

海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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