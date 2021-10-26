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【跟蹤回家】天水圍怪漢尾隨女住客上樓　警方拘26歲男涉嫌遊蕩

社會 18:33 2021/10/26

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

警方檢獲的證物。（警方提供）

天水圍發生疑似跟蹤狂事件。一名住在天富苑的女住戶，近日凌晨回家時，疑遭一名可疑怪漢尾隨，該名中年漢跟隨女事主上樓，更在走廊凝望事主的單位，行徑非常可疑。詳情即看【下一頁】

警方昨日（25日）下午接獲一名24歲女子報案，指凌晨於回家途中，被一名男子尾隨到其位於天水圍區的住宅單位。

元朗警區人員非常重視案件。案件交由元朗警區刑事調查隊第12隊接人員手調查，經過深入調查及情報分析後，鎖定一名涉案男子。人員今日（26日）下午於天水圍一公共屋邨單位內，拘捕一名26歲姓劉本地男子，涉嫌遊蕩。被捕男子現正被扣留調查。

警方重申，對於任何遊蕩、破壞公眾體統或風化案件，必定嚴正執法，並將罪犯繩之於法。遊盪罪一經定罪最高可判監禁2年，市民切勿以身試法。

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責任編輯：李榮忠

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