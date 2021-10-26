【違令判監】2男子被控違反強制檢疫令遭判監　至今共197人已定罪

▲ 2男子被控違反強制檢疫令遭判監。（資料圖片）

2名男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（26日）於屯門及觀塘裁判法院被判刑。

首宗個案涉及1名23歲男子，他在去年7月7日於出入境管制站向1名獲授權人員申報以其居所作為檢疫地點，其後被發現並非於其居所檢疫。他被控違反《規例》第9條，今日於屯門裁判法院被處即時監禁10日。

第2宗個案涉及1名25歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於今年2月28日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於觀塘裁判法院被判處監禁14日，緩刑12個月。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

截至今日，共有197人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高1.5萬元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。



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記者：黃穎津