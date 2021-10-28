【好學媽媽】麥雅緻修畢碩士身教好學不倦　女兒讀王錦輝中小學立志做英文老師

▲ 麥雅緻剛誕下第三胎，7歲的小豆榮升大家姐。

麥雅緻（Angie）與張頴康剛於9月底榮升3孩爸媽，湊B以外還要兼顧7歲大女小豆（張雅喬）和4歲二仔小花生（張迅橋）的學業。小豆就讀的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學以英語為主要教學語言，小豆對英語學習有信心，惟中文仍需努力，希望將來能像媽媽一樣當上教師。

40歲的Angie於10歲時已移居美國，並於美國三藩市大學（University of San Francisco）修畢教育碩士課程，及後擔任幼稚園老師4年。2005年她回流參選港姐，落選後加入TVB工作。

▲ 張頴康麥雅緻最近迎接第三胎小蛋黃。（張頴康麥雅緻facebook圖片）

修畢兒童與家庭教育文學碩士課程

Angie與張頴康結婚後，發覺自己所學到的知識未能應用在子女身上，認為教別人與教自己的子女是兩回事，因而決定重返校園，2019年入讀香港教育大學「兒童與家庭教育文學碩士」課程，既可以進修知識，又可藉此做好身教，鼓勵子女對學習產生興趣。

我見女兒升小學，就計劃一齊讀書，為她樹立一個好榜樣。加上我對這方面有興趣，我想了解兒童與家庭教育的關連性與重要性。

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兼讀2年後，Angie陀著第三胎小蛋黃時修畢課程。Angie感言陀B時正值學期尾，既忙做功課又要照顧子女非常辛苦，「終於捱到穿畢業袍，一直都好期待。」不過由於疫情關係，畢業禮要延期舉行，令小蛋黃也能見證媽媽穿上畢業袍。

Angie日常除了忙自己的功課，還要負責教小豆和小花生做功課溫習，幸好升二年級的小豆還未算很多功課，小豆指表弟就讀其他學校，功課都比她多和深奧。

之前表弟的英文測驗是Strawberry、Mango、Blueberry，而我的英文測驗簡單點，只有3至5個字。

▲ 麥雅緻鼓勵子女發展多元興趣，小豆現時最喜歡唱歌、跳舞和畫畫。（黃建輝攝）

女兒最愛英文 主動教表弟妹

小豆目前最喜歡學英文，經常看英文圖書，將來還想當一名英文老師，「因為我想幫其他小朋友學到更多知識。」Angie稱小豆自3歲起已表明想做老師，志願至今沒變，平時她也喜歡教年幼的小朋友，當有親戚朋友到訪，小豆更會主動教表弟妹。

她很喜歡做一個主導的角色，我相信這是她喜歡做老師的原因，未必是受我影響。

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不過要做一名老師，需要中英文皆好，惟小豆的中文程度仍需努力。王錦輝中小學採用普教中，即中文科以普通話作教學語言，小豆稱自己的普通話大有進步，「老師不惡，我很喜歡老師，還教識我一些韻母和聲母的發音。」

反之Angie要為女兒多補廣東話，現時小豆說話常中英夾雜，廣東話表達能力仍有待改善。小豆多謝媽媽常陪她練習普通話和廣東話，「學好拼音就能學識更多中文字。」

▲ 小豆最喜歡看英文故事書，感謝媽媽常陪伴親子閱讀。（黃建輝攝）

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王錦輝中小學重專題研習

王錦輝中小學除了著重學術知識，還設很多專題研習，教導學生用電腦上網做資料搜集、與同學分工合作，一起探索和討論題目，從中培養學生對學習的主動性和團隊精神。

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小豆在小一下學期做了一份關於認識泰國的Project，要寫兩頁有關泰國的資訊和做手作，「我做了國王去派對的金色帽子和泰國最有名的菜式。」Angie十分欣賞學校這方面的教學，能教導小朋友學術以外的知識。

Angie又讚揚學校不設排名，大大減輕學生追趕成績的壓力，學生之間亦沒有太多比較，主要是跟自己比較，「最多今個學期與上個學期的成績比較，我們只著重有否學到更多知識，以及返學是否開心，目前女兒都是愉快學習。」

▲ 小豆希望將來成為一名英文老師，令媽媽深受感動，鼓勵女兒向目標進發。（黃建輝攝）

位於沙田區的龍校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學於2006年創校，鼓勵多元智能發展，除了將近年大熱的STEM獨立成科，又將「其他學習經歷」（Other Learning Experiences，簡稱OLE）課程變成正常課節，設有學期課程及全年課程兩種。

該校提供約150個學額，近年收到逾5,000份申請表，即約33個人爭一學位。而現時小一至小六全年學費為$39,900，分10期繳交。

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記者︰林綺玲

場地︰FAMA