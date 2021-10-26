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【新冠疫苗】12至17歲或涉健康原因只打一劑疫苗　本周五起可從高風險地區來港

社會 19:33 2021/10/26

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

12至17歲或涉健康原因只打一劑疫苗，本周五起可登機來港(資料圖片)

為減青少年接種疫苗後出現心肌炎及心包炎，港府現時規定，12至17歲青少年只需打一劑復必泰，不過無調整入境要求，高風險地區12歲或以上青少年仍需打兩針疫苗才可返港。港府今(26日)公布，12至17歲的來港人士如在最少14天前已接種一劑復必泰疫苗，及已接種一劑認可疫苗並持有認可疫苗接種紀錄的香港居民，如獲發醫生證明書，證明其因健康原因未能接種第二劑新冠疫苗，均可例外獲准從A組指明地區登機來港。

食物及衞生局表示，由10月29日起，持有已接種一劑復必泰疫苗的認可接種疫苗紀錄的12至17歲香港居民，如在登機／到港當天或之前21天曾逗留A組指明地區，可獲容許登機來港。他們於抵港後仍須在指定檢疫酒店強制檢疫21天，以及於抵港第26天進行強制檢測。

至於在接種一劑疫苗後獲發醫生證明書，證明其因健康原因未能接種第二劑新冠疫苗的港人，也可例外獲准從A組指明地區登機來港。局方指，這類從A組指明地區來港的人士除了須遵從其他適用於A組指明地區的規定外，亦須在辦理登機手續時出示上述由香港或疫苗接種當地註冊醫生所發出的證明書。他們在抵港後仍須在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，以及於抵港第26天進行強制檢測。　　 

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責任編輯：鄧凱文

 

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