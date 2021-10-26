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【食物中毒】5人光顧半山一食肆後疑食物中毒　2人需入院接受治療

社會 19:35 2021/10/26

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衞生署衞生防護中心正調查2宗懷疑食物中毒個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（26日）正調查2宗懷疑食物中毒個案，均涉及位於半山巴丙頓道1號一間名為「糖痴豆」的食肆，5人因曾於該食肆用膳或進食外賣而出現懷疑食物中毒病徵，現時情況穩定。衞生防護中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

中心表示，首宗個案涉及2男1女，年齡介乎29至33歲。他們本月21進食購自半山一所食肆的外賣食物，並於進食後約11至39小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐和暈眩病徵。

另一宗個案涉及2名女子，年齡為16歲。她們本月22日於同一所食肆用膳，約5至21小時後出現類似病徵。

中心續指，其中2名受影響人士已求醫，均需入院接受治療，其中1人已出院。全部病人情況穩定。發言人亦表示，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。


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記者：黃穎津

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