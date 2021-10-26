【新冠肺炎】明起確診者出院條件不再驗抗體　出院後須到北大嶼山醫院隔離14天

▲ 港府明起收緊確診者出院安排，出院後須到北大嶼山醫院隔離14天

港府正積極研究與內地免檢疫通關，政府專家顧問曾指，內地認為本港對新冠肺炎出院條件太寬鬆，詳情請看︰下一頁。港府今日（26日）公布，明日起將更新確診病人的終止隔離標準，以及收緊確診個案的出院安排。

明日起，確診病人出院時須符合以下更新的條件：

有病徵的病人 體溫恢復正常三天以上； 呼吸道症狀明顯好轉； 肺部影像學顯示急性滲出性病變明顯改善； 及符合以下實驗室條件： 以同類臨床樣本（如呼吸道或糞便樣本）在相隔至少24小時進行兩次嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2的反轉錄聚合酶連鎖反應核酸測試，結果均呈陰性（而糞便樣本測試結果曾呈陽性的病人，需在相隔24小時進行的兩次糞便樣本測試結果均呈陰性後方可終止隔離）； 及自發病後已逾10天



從未出現新冠肺炎相關病徵的病人 符合以下實驗室條件： 以同類臨床樣本（如呼吸道或糞便樣本）在相隔至少24小時進行兩次嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2的反轉錄聚合酶連鎖反應核酸測試，結果均呈陰性（而糞便樣本測試結果曾呈陽性的病人，需在相隔24小時進行的兩次糞便樣本測試結果均呈陰性後方可終止隔離）； 及首次對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2的反轉錄聚合酶連鎖反應測試呈陽性已逾10天



符合出院準則的病人在出院後會隨即以「閉環式管理」及點對點方式獲安排前往指定隔離地點，進行14天的隔離管理和健康狀況監測，以確保出院病人不帶病毒進入社區。現階段政府會以北大嶼山醫院香港感染控制中心作為隔離地點。

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記者：鄧凱文