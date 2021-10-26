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【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯

社會 20:09 2021/10/26

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

今年9歲的沈珺妍不幸罹患俗稱血癌的骨髓性白血病，現正於啟德兒童醫院留醫。（資料圖片）

今年9歲的沈珺妍不幸罹患俗稱血癌的骨髓性白血病，現正於啟德兒童醫院留醫。

珺妍一向身體健康，沒有大病，直至今年8月下旬，她突然高燒不退，安排驗血後，她被確診為血癌，需要接受化療治療，珺妍家人頓感晴天霹靂。

據沈母友人描述，沈母十分重視、關心女兒，自女兒出生後，她甚至「9年間不敢約朋友去晚飯」，珍惜每一刻工作後去回家陪女兒做功課聊天。

珺妍被確診為血癌，需要接受化療治療。（Facebook 圖片）

珺妍現正於啟德兒童醫院留醫，惟其家人表示，化療未能有效控制病情，現時僅能靠萬分之一機會，爭分奪秒，希望能覓得合適捐贈者。但疫情期間没有海外聯繫，只能靠本港骨髓資料庫配對。

珺妍親友呼籲，希望有18至50歲之間的好心人能到紅十字會登記成為「周邊造血幹細胞及骨髓捐贈者」，或於捐血時登記成為捐贈者。

紅十字會將為捐贈者的血液與珺妍及其他有需要人士進行配對，如確定為合適捐贈者，將獲通知進行進一步配對及身體檢查，希望可於2星期內，物色適合的造血幹細胞進行移植，延續生命。親友形容，捐髓者的無私貢獻，能為陷入谷底的珺妍一家，「帶來生命的曙光」。

據了解，周邊血幹細胞採集無需全身麻醉或住院，僅需時4至5小時，在捐贈者的手臂上抽取約250毫升周邊血液，血液採集完成後捐贈者即日可回家休息，一般1至2天內可回復正常。

周邊血幹細胞捐贈程序。詳情即看：【下一頁

紅十字會各區捐血中心。詳情即看：【下一頁

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：黃穎津

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