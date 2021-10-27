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【THE大學排名】大學聲譽排名港大重返全球50大　清華大學首躋身十大

社會 20:00 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

香港大學在最新的THE全球大學聲譽排名，位列第48位。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）公布最新「全球大學聲譽排名」，今年本港繼續有4間大學上榜，排名最高的香港大學重返全球50大，排第48位，但仍低過早年排名，另外3間院校排名不變。美國哈佛大學連續11年穩佔榜首，清華大學則超越日本及美國多間院校，躍升3位至第10位，成為首間打入全球十大的中國內地院校。

THE今日（27日）公布2021年全球大學聲譽排名，按照去年11月至今年2月進行學術聲譽調查，所收集128個國家的10,963份全球學者回應所得，該排名榜規模自去年起，由100間大學擴增至列出全球首200間大學。

今年香港大學、香港科技大學、香港中文大學及香港理工大學繼續上榜，港大由去年第51至60名組別，躍升至第48位，但仍低過前年第44位，並低過2013年排名第36位、2017年第39位等紀錄。

本港其餘3間大學排名不變，科大排第91至100位；中大排第101至125位；理大排第126至150位。

全球十大排名整體與去年相若，美國哈佛大學連續11年穩佔榜首，美國麻省理工學院及英國牛津大學緊隨其後，分別佔居第2及第3位。

去年排第13位的清華大學，今年超越日本東京大學、美國芝加哥大學及加州理工學院，躍升至第10位，為首度有中國內地院校打入十大。THE首席知識總監Phil Baty表示，中國內地院校首度躋身全球排名十大，顯示其在高等教育的成就日益備受全球注目，意味隨著近年中國對於學者及學生而言更具吸引力，預視未來全球高等教育界的力量分佈或會出現轉變。

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記者：馮琪雅

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