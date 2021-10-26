【體驗創業】數碼港與DreamStarter合作推動啟夢者計劃　初創公司為學生提供實戰經驗

▲ 數碼港與DreamStarter合作推動第六屆啟夢者計劃，今日在數碼港舉行啟動禮。（數碼港提供）

數碼港與DreamStarter合作推動第六屆啟夢者計劃，並於今日（26日）在數碼港舉行啟動禮。計劃吸引21間中、小學，共冇超過3,000名學生參與。數碼港將為參與學校老師及學生提供創業指導，冀能從小培養學生創業創新精神。

今年啟夢者計劃以「夢‧創‧傳承」為主題，將為參與的學校全年進行DreamStarter活動，透過體驗式學習，讓學生以聯合國提出的17個可持續發展目標(SDGs)為夢想框架，構思不同的創新方案以解決社會問題，豐富學生的學習經歷，同時培養「設計思維」及創業家精神。

數碼港將為參與學校的老師及學生提供創業指導。在學生開始提交項目後，數碼港即會為他們配對合適的初創公司，為學生提供實戰經驗分享，以及最新的教育和智慧生活技術發展。參與初創業務涵蓋智慧生活的衣、食、住、行及有關STEAM教育等等；參與初創並會同時為教師舉行專業發展日和培訓研討會，並推出STEAM課程，以實踐教學相長，全方位支援創科教與學的發展。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港一直是初創的成長夥伴，今年數碼港將銳意擴大服務範圍至中小學生，為他們從小培養創業創新精神。他亦樂見數碼港初創代表積極參與新一代創科創業培訓，藉此啟迪下一代對科技的興趣，為香港壯大創科人才庫。陳思源續指，未來數碼港會繼績加強與學界聯繫，善用網絡為教育相關初創提供應用試點，同時鼓勵學界善用最新教育科技解決方案及政府資源，以推動STEAM教育、教育科技產業及發展，創造學界和創科成員的雙贏合作。

DreamStarter主席暨合伙創辦人黃岳永則指，為未知的未來做好最佳準備是學懂如何快速學習，以企業家思維與社會緊密聯繫，共同解決困難。而解決真實問題才是STEM與IT教育真正的試煉場。他期望將科技初創的年輕企業家與中小學生聯繫起來。同時讓不同年代的企業家聚結，驗證產品，共享經驗，點燃新的激情。



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記者：黃穎津