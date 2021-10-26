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【醫院自殺】7旬男病人明愛醫院上吊　搶救後延至今日離世

社會 21:48 2021/10/26

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一名73歲男病人在隔離病房廁所內以氧氣鼻喉纏繞頸部上吊，搶救後延至今日下午離世。（資料圖片）

一名73歲男病人於昨日（25日）因慢性阻塞性肺病惡化入住明愛醫院內科獨立隔離病房。其後他被發現在隔離病房廁所內以氧氣鼻喉纏繞頸部上吊，醫護人員將其救下後該男病人陷入昏迷，延至今日下午離世。

【企圖自殺】7旬老翁明愛醫院洗手間氧氣喉上吊　職員發現解下後陷入昏迷。詳情即看：【下一頁

據了解，病人患有慢性疾病，需接受氧氣治療。醫護人員評估後，認為病人當時的臨床情況及情緒均穩定。醫護人員曾於當日下午大約4時30分為病人抽取血液樣本。其後護士於同日下午5時40分，發現病人在隔離病房廁所內以氧氣鼻喉纏繞頸部上吊。醫護人員立即將其氧氣鼻喉移除並即時進行急救，其後送往深切治療病房接受治療，院方亦即時就事件報警跟進。病人延至今日下午1時27分離世。

明愛醫院對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，並盡力為家屬提供所需協助，並會配合警方調查。發言人續指，醫院非常關注有關個案，已列為醫療風險警示事件，並向醫院管理局總辦事處通報，及成立根源分析委員會，調查事件經過及建議改善措施。有關個案已呈報死因裁判官跟進。


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記者：黃穎津

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