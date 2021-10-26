【全國殘運會】香港運動員再奪2金1銅　港隊累摘14面獎牌表現超卓

▲ 張淬淇於女子S14級100米自由泳決賽游出1分05秒70奪金後，再在400米決賽摘下金牌，今屆賽事她暫獲3金1銀。(香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會Facebook圖片)

香港運動員今日(26日)在陝西省舉行的中國第11屆殘疾人運動會暨第八屆特殊奥林匹克運動會，再奪2面金牌和1面銅牌。

泳手張淬淇於女子S14級400米自由泳再奪一金，今屆賽事她已獲3金1銀；同日，泳手聶建軍於男子SB13級100米蛙泳摘下一面銅牌。另一面金牌由乒乓球男子雙打TT7級的李銘業和唐志銘奪得。

民政事務局局長徐英偉向他們致以衷心祝賀，​徐英偉說：「香港運動員在比賽中表現超卓，充分顯示他們堅毅的訓練取得了成果。我祝願香港運動員繼續全力發揮，爭取佳績。」

香港派出35名成員組成的代表團參加今屆運動會，包括23名運動員，出戰田徑、游泳及乒乓球三個項目。香港運動員至今已取得8金、1銀、5銅，共14面獎牌的佳績。

10月26日取得獎牌的香港運動員如下：

金牌：張淬淇 (女子S14級400米自由泳) 金牌：李銘業和唐志銘 (乒乓球男子雙打TT7級) 銅牌：聶建軍 (男子SB13級100米蛙泳)

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責任編輯 李志強