【全國殘運會】香港運動員再奪2金1銅 港隊累摘14面獎牌表現超卓
社會 23:29 2021/10/26
香港運動員今日(26日)在陝西省舉行的中國第11屆殘疾人運動會暨第八屆特殊奥林匹克運動會，再奪2面金牌和1面銅牌。
泳手張淬淇於女子S14級400米自由泳再奪一金，今屆賽事她已獲3金1銀；同日，泳手聶建軍於男子SB13級100米蛙泳摘下一面銅牌。另一面金牌由乒乓球男子雙打TT7級的李銘業和唐志銘奪得。
民政事務局局長徐英偉向他們致以衷心祝賀，徐英偉說：「香港運動員在比賽中表現超卓，充分顯示他們堅毅的訓練取得了成果。我祝願香港運動員繼續全力發揮，爭取佳績。」
香港派出35名成員組成的代表團參加今屆運動會，包括23名運動員，出戰田徑、游泳及乒乓球三個項目。香港運動員至今已取得8金、1銀、5銅，共14面獎牌的佳績。
10月26日取得獎牌的香港運動員如下：
金牌：張淬淇 (女子S14級400米自由泳)
金牌：李銘業和唐志銘 (乒乓球男子雙打TT7級)
銅牌：聶建軍 (男子SB13級100米蛙泳)
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責任編輯 李志強