【李嘉誠有份】氫能航企ZeroAvia簽兩大合作 氣候大會展示飛機

▲ ZeroAvia的19座航機（ZeroAvia圖片）

本港準備試行氫燃料電池驅動巴士，氫能飛機亦快將翱翔全球。獲李嘉誠支持的航企ZeroAvia一連公布兩大合作，穩步邁向2024年商業運作的目標，協助行業達致零排放。

李嘉誠私人的維港投資去年11月參與ZeroAvia總值2,140萬美元（約1.7億港元）的A輪投資，維港聯合創辦人周凱旋前天（25/10）透露，該公司將於英國格拉斯哥本月底開幕的聯合國氣候變化大會，示範氫能飛機，預料備受囑目。

ZeroAvia已曾使用其氫燃料電池動力系統，完成6座飛機的試飛超過35次，目前正改裝一架更大的19座飛機，置入零排放動力系統，預計未來數月內可以首次試飛，冀最遲2024年獲認證兼正式投入市場。

ZeroAvia行政總裁兼創辦人Val Miftakhov昨天宣布，引入阿拉斯加集團成為最新投資者，並與對方合作，開發以氫電動力系統推動，可飛行逾 500海里（約926公里）的 76 座位國內綫飛機。

「航空業是全球最難走向無碳的行業，但今次合作可令我們向零排放目標，走近一步。」Miftakhov說。

Zeroavia放眼最遲2026年可有50至80座的大型氫能飛機投運，繼而於2028年推出區域航機。阿拉斯加航空則冀望藉新合作關係，2040年做到零排放。

總部設於英國和美國的Zeroavia前天公布，與全球最大的噴射客機維護及檢修公司MHIRJ集團簽署協議，合作開發氫電推進系統，結合 ZeroAvia的氫燃料電池推動技術，與 MHIRJ的飛機設計、認證和經驗，創建零排放方案，製造氫電推動的飛機，革新現有市場。

根據雙方的備忘錄，MHIRJ將提供工程服務，支持 ZeroAvia的發動機拿取得美國聯邦航空總署FAA 33部型號認證。這會標誌着ZeroAvia成功進軍關鍵航空運作領域。

責任編輯：姚沛鏞