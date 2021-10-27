【強制檢測】16指明地方納強檢涉初步確診輸入個案　包括銅鑼灣2名人會所及中環名醫診所【一文看清強制檢測地方】

▲ 16指明地方納強檢涉初步確診輸入個案，包括銅鑼灣2名人會所及中環名醫診所。陳國峰攝

政府深夜就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處16個指明地方的受檢人士，在10月28日或之前接受新冠肺炎病毒核酸檢測。當中，因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有9個指明地方被納入強制檢測公告，包括銅鑼灣中華游樂會、印度遊樂會2個名人會所；心臟科醫生梁達智醫生在中環環球大廈6樓診所；東涌東薈城及機場兩間麥當勞；東薈城豐澤、Oolaa餐廳，灣仔Coyote Bar & Grill，及愉景灣居所閒澄閣。

因應早前一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案， 指定時間曾到訪大埔太和邨劉開玲醫務所人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。



另外，由於6間學校／工場爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校或其指明級別／工場被納入強制檢測公告，包括九龍塘雅息士道國際英文幼稚園、沙田圍呂明才小學等。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

10月26日強制檢測公告詳情 (受檢人士須於10月28日或之前接受檢測。若在10月24日至10月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定)

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 大嶼山愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2 座） -- 任何10月5日至10月26日期間曾身處超過2小時的人士

2. 香港中華游樂會 -- 大坑銅鑼灣道 123 號，任何在10月16日下午4時至下午6時或10月20日下午4時30分至下午6時30分期間曾身處的人士

3. 麥當勞 -- 東涌東薈城1樓112號鋪，任何在10月19日上午9時30分至上午10時30分期間曾身處的人士

4. 豐澤 -- 東涌東薈城5樓502B號鋪，任何在10月19日上午11時至下午12時30分期間曾身處的人士

5. Oolaa -- 東涌東薈城地下G30號鋪，任何在10月7日上午8時30分至上午9時30分或10月19日下午12時30分至下午1時30分期間曾身處的人士

6. Coyote Bar & Grill -- 灣仔駱克道 114-120 號嘉洛商業大廈地下，任何在10月16日下午6時至下午7時30分期間曾身處的人士

7. 麥當勞 -- 香港國際機場一號客運大樓 7T102，8T005A 及 8T005 號鋪，任何在10月14日上午10時至上午11時期間曾身處的人士

8. 梁達智醫生診所 -- 中環德輔道中19號環球大廈6樓606室，任何在10月11日上午10時至上午11時或10月12日上午10時至上午11時期間曾身處的人士

9. 印度遊樂會 -- 銅鑼灣掃桿埔加路連山道63號，任何在10月10日下午6時30分至下午8時期間曾身處的人士

B. 屬再次檢測的指明地方

1. 劉開玲醫務所 -- 大埔太和邨安和樓3樓307號鋪，任何在10月8日下午3時30分至下午6時30分期間曾身處的人士

C. 其他 (任何在10月13日至10月26日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士)

幼稚園或幼兒中心

(1)國際英文幼稚園 -- 九龍塘雅息士道 1 號

(2)香港五常法幼稚園暨國際幼兒中心 -- 粉嶺馬適路 3 號綠悠軒商場 2 樓 1-10 號鋪

(3)珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園（裕豐大廈） -- 元朗安寧路 59 號地下至 3 樓

小學

(1)荔枝角天主教小學三年級 -- 深水埗興華街西 6 號

(2)浸信會沙田圍呂明才小學四年級 -- 沙田圓洲角路 8 號

工場

(1) 仁濟醫院盧李佩貞紀念工場 -- 荃灣石圍角邨石芳樓 1 字樓 100-109 室

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責任編輯 李志強