【新冠肺炎】新增5宗輸入個案涉及一名機組人員　其愉景灣閒澄閣居所須強檢

▲ （資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今（27日）新增5宗輸入個案，至今本港個案累計12,336宗，包括12,335宗確診個案和一宗疑似個案。



新增個案均為輸入個案，涉及兩男三女，全部由A組指明地區（高風險）抵港。一人在檢疫期間確診，餘下四人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

當中兩宗涉及變異病毒株的感染，一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測，其餘兩宗的變異病毒株檢測結果待定：

第12,337宗：16歲男子，9月29日出現病徵，10月25日從巴基斯坦經阿聯酋，乘搭航班EK384抵港；9月9日及9月30日在巴基斯坦接種兩劑復必泰

第12,338宗：40歲女子，無病徵，10月25日從巴基斯坦經阿聯酋，乘搭航班EK384抵港；7月10日及8月30日在巴基斯坦接種兩劑科興，檢出帶有L452R變種病毒

第12,339宗：10歲女童，無病徵，10月25日從巴基斯坦經阿聯酋，乘搭航班EK384抵港，檢出帶有L452R變種病毒

第12,340宗：77歲女子，無猿徵，10月23日從美國經韓國乘搭航班KE607抵港，入住紅磡香港嘉里酒店，3月18日及4月15日在美國接種兩劑莫德納疫苗，病毒量不足以進行變異病毒株檢測

至於第12,341宗，涉及一名54歲男子，為貨機機組人員，居於愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2座），於10月21日離開香港前往美國，並於10月25日經航班CX075返抵香港。他於10月19日在香港進行的檢測結果呈陰性。

抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行2019冠狀病毒病檢測，結果呈陽性。病人沒有出現病徵，於3月10日及4月8日在香港接種兩劑復必泰。

為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在10月28日或之前接受強制檢測。

另外，由於阿聯酋航空營運於10月25日由阿拉伯聯合酋長國迪拜和泰國曼谷飛抵香港的航班（EK384），有三名乘客經抵港檢測確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止阿聯酋航空營運的客機在10月27日至11月9日期間從迪拜和曼谷着陸香港。

昨新增3宗輸入個案，當中兩宗涉及變異病毒株感染，另一宗變異病毒株檢測結果待定。至今本港個案累計12,331宗。同日本港錄初步確診少於10宗。詳情即看【下一頁】

政府深夜就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處16個指明地方的受檢人士，在10月28日或之前接受新冠肺炎病毒核酸檢測。當中，因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有9個指明地方被納入強制檢測公告，包括銅鑼灣中華游樂會、印度遊樂會2個名人會所；心臟科醫生梁達智醫生在中環環球大廈6樓診所；東涌東薈城及機場兩間麥當勞；東薈城豐澤、Oolaa餐廳，灣仔Coyote Bar & Grill，及愉景灣居所閒澄閣。詳情即看【下一頁】

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡