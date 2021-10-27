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【新冠肺炎】「奇異博士」消瘦承認確診　班尼狄甘巴貝治：疫情很可怕

娛樂 09:58 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

在Marvel電影飾演奇異博士的英國演員班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch），昨日（10月26日）接受美國清談節目《Live with Kelly and Ryan》訪問時，自爆確診新冠肺炎。

近日忙於為新片《路易斯韋恩的迷幻貓世界》（The Electrical Life of Louis Wain）宣傳的班尼狄甘巴貝治，明顯較以前削瘦，而且臉容憔悴。

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因此主持人不禁問他：「我們想看你最近過得如何，聽說你得了新冠肺炎，對嗎？」班尼狄甘巴貝治承認患新冠肺炎，並回應表示早於今年4月初就懷疑自己可能已被傳染。

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他表示希望透過自己確診的消息呼籲社會大眾關注此事：「新冠肺炎疫情尚未落幕，雖然我是屬於比較幸運的確診者，但如你所見，疫情真的非常可怕。」

隨後他還反問主持人有沒有曾染疫，兩位主持猛搖頭說：「感謝主，我們沒有」。

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現年45歲的班尼狄甘巴貝治畢業於曼徹斯特大學，後來再在倫敦音樂與戲劇藝術學院取得碩士，參演舞台劇、電視劇、電影，並多度在影視及舞台界獲獎，公認演技出眾。

在2010年主演劇集《新福爾摩斯》（Sherlock）為世界視迷注意，於2016年憑主演《奇異博士》（Doctor Strange）進一步讓全球觀眾認識。

撰文 : TOPick柴犬出動

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