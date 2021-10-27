【聲夢傳奇】粉絲為炎明熹開網上頻道「明Gi台」　姚焯菲不甘示弱開個人Channel

▲ 粉絲為炎明熹開YouTube頻道「明Gi台」，姚焯菲不甘示弱即開個人Channel。

《聲夢傳奇》的兩位學員姚焯菲（Chantel）與炎明熹（Gigi）一向是當中的兩大風頭蠆，各自擁有不少粉絲，外界亦不時將二人的人氣作比較。

最近Gigi的粉絲「Gi炎粉」為其開設了YouTube頻道「明Gi台」，Chantel亦不甘示弱，馬上宣傳她的自家Channel，二人訂閱人數不相上下。

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▲ （instagram圖片）

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粉絲開「明Gi台」

TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》捧紅了一班年輕的唱將，其中雙雙走上決賽舞台的姚焯菲與炎明熹，一直以來都是當中人氣最強的兩位學員，外界經常把她們相互比較。

Gigi的Fans「Gi炎粉」對她愛護有加，每逢有偶像出席的活動總會拉大隊到場支持，Gigi推出新歌《真話的清高》時又為她買下巴士站的廣告牌，為她宣傳造勢。

於上月初，「Gi炎粉」更為偶像開設後援會的YouTube頻道「明Gi台」，頻道至今約有2.45K的訂閱人數，推出了十條影片，內容包括有關Gigi的簡介、粉絲活動現場、Gigi出席活動時的訪問，「Gi炎粉」包辦了訪問、拍攝和剪接，製作專業完全不失禮，非常有心思。

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至於有「國民初戀」之稱的Chantel，在昨日（10月26日）在其社交網站宣傳開設她的個人YouTube頻道，並透露之後會把所有作品發放到該頻道上。

雖然仍未有任何影片上載，但經她本人親自宣傳後，只一天已有2.65K的訂閱人數，號召力頗利害。

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