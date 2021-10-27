【星空下的仁醫】鍾嘉欣演喊戲出色被封視后大熱　姜麗文演繹病童媽媽感動觀眾

▲ 鍾嘉欣、姜麗文於《星空下的仁醫》大騷「喊功」。

TVB台慶劇《星空下的仁醫》劇情進入第二個星期，昨晚（10月26日）播出的《星空下的仁醫》內，劇情講到章以芯醫生（鍾嘉欣飾）為何太（姜麗文飾）的女兒睿睿開刀，過程中極不順利，二人都先後落淚，觀眾看過鍾嘉欣與姜麗文的演出後大呼感人，稱讚她們演繹得真摯又恰到好處。

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「喊包」嘉欣再現

《星空下的仁醫》劇情講章以芯為何太女兒睿睿進行緊急心臟手術，但在10號風球下醫院機房水浸停電，有同事在手術中途暈倒，又一度接受手術失敗。

正在處於懷孕初期的以芯在等待期間，感同身受，感受到為人母親的偉大，又遺憾自己未有成功幫助病人。

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許甘楓（鄭嘉穎飾）安慰以芯：「無醫生想Patient死喺手術台，就算救唔到，都唔係醫生嘅錯，呢一點你應該好清楚。」以芯回應自己選擇內科是因為性急，希望自己做的事可盡快幫助病人，「如果最後救唔到佢，點會唔傷吖！」

以芯愈說愈激動，慢慢開始「眼濕濕」、拭淚，「可能因為我就快做人媽咪，所以我感覺到原來面對死亡係幾咁難受」、「我唔知點面對佢媽咪，唔知點同佢講」。

劇迷對嘉欣的演出可謂有讚無彈，「演技越來越細膩」、「現在的演繹抑制崩潰情緒，會更加內斂，反而更真實」、「鍾嘉欣在手術室內嘅戲真係好似真嘅醫生一樣」、「今年的萬千星輝頒獎典禮 最佳女主角 得獎名單可以先印了」。

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姜麗文演出獲讚

許甘楓負責代以芯通知何太，她聽到睿睿心臟未能恢復，就不斷地痛哭。雖則Lesley當時的對白不多，但落淚的畫面都已經看得人為她痛心。

劇迷紛紛指Lesley在劇中的演出感動人心，「姜麗文真係好有戲」、「其實姜麗文係愛回家表現已經好突出，依家証明咗佢搞笑又得、情感戲又得」、「姜麗文原來好好戲架喎讚，好touching 呀」。