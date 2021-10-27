【天王嫂】郭富城太太買手袋問意見被揶揄　方媛一句話KO網民：他會叫我全部買

▲ 「天王嫂」方媛（Moka）問網民意見時被揶揄。

天王郭富城昨日（26號）56歲生日，城城亦跟太太女兒全家福合照。內地模特兒方媛（Moka）自2017年與郭富城結婚後榮升天王嫂，並為郭富城誕下兩名女兒，一家四口幸福快樂。

方媛最近購物時詢問網民意見，不過卻遭到網民揶揄，她其後回應網民且獲讚大方得體。

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方媛最近到名店Dior購物，她分別試孭不同款式的手袋，且自拍照片問及大家的意見。

她表示：「最近想找一款大容量帶娃出門好用又好看的包包，試背了一下，藍色不錯，粉色是新款，最後看到一款白色的挎包也很美，選擇糾結症，大家幫我選一下吧！」

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對Dior Book Tote愛不釋手的方媛在煩惱選擇甚麼顏色，有網民留言：「天王嫂就All In好了。」、「全買便好，你都不愁吧。」、「怎麼天王嫂會為此糾結。」、「那麼有錢就完全不需要考慮吧！」

方媛看畢留言後，回應網民：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」

不少網民指方媛大方回應網民，而且令外界感受到郭富城非常愛錫太太，大讚她是天王嫂的榜樣。