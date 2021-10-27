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【車廂吹頭】女子港鐵車廂用無線風筒吹頭　旁邊乘客視若無睹惹熱議

親子 11:07 2021/10/27

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一名女子在港鐵車廂內用無線風筒吹頭。

不少人有早上洗澡的習慣，但如果趕不及吹乾頭髮，大家又會點做？昨日（26日）有網民上載影片，片中一名女子在港鐵車廂內旁若無人，拿出無線風筒吹頭。至於坐在女子兩旁的乘客則視若無睹，繼續使用手提電話，反應令網民嘖嘖稱奇。

一名女子在港鐵車廂內吹頭。（影片截圖）

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車廂吹頭乘客無反應

有網民在Facebook群組「PLAY HARD玩硬3.0」分享影片，由片中可見，一名長髮女子乘搭港鐵時，在座位上手持無線風筒吹頭。影片長約2分鐘，女子由列車停頓至開出後一直吹頭，無視其他乘客。

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而坐在該女子旁邊的兩位乘客，卻對其行為視若無睹，只是輕輕將頭向外靠避開風筒吹出的風力，繼續聽音樂和使用手提電話，反應令網民感到驚訝：

隔離嗰兩個人都好頂得吓。

網民：時間就是金錢

同日，有另一名網民上載懷疑是同一女子的片段，片段顯示即使她在月台候車時，仍繼續吹頭。該名網民表示「朝朝都見佢㗎啦，金鐘站轉海洋公園綫！」

有網民上載另一段短片，指女子在月台吹頭。（影片截圖）

影片在網上被瘋傳並引起網民熱議，不少人對女子在公眾地方吹頭感到非常奇怪，「真係咩人都有」、「都唔知咩心態」。另外有網民笑問這是否風筒廣告，「其實會唔會係風筒廣告嚟㗎做緊宣傳」、「其實佢係一個專業嘅售貨員，去到邊都即場示範產品」。

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責任編輯：王明芳

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