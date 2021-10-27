【緊急呼籲】9歲珺妍第一階段化療癌細胞未能清除　出現多種副作用急須骨髓配對

▲ 9歲珺妍第一階段化療癌細胞未能清除，出現多種副作用急須骨髓配對。

今年9歲的沈珺妍不幸罹患俗稱血癌的骨髓性白血病，現正於啟德兒童醫院留醫。家人表示，化療未能有效控制病情，現時僅能靠萬分之一機會，爭分奪秒，希望能覓得合適捐贈者。但疫情期間没有海外聯繫，只能靠本港骨髓資料庫配對。詳情即看【下一頁】

媽媽接受訪問指，珺妍第一階段化療癌細胞未能清除，現在進行第二階段，醫生已通知要準備骨髓配對。

由於珺姸是獨女，再加上疫情關係，不能安排海外輸入，因此令成功配對的機會更微。

不過，值得慶幸的是經過多次化療，媽媽表示珺姸依然好堅強。

但由於珺姸的抵抗力已經是接近零，所以會經常出現反覆發燒，肚痛，反胃等等副作用，令珺姸現在的身體好虛弱。

珺妍親友呼籲，希望有18至50歲之間的好心人能到紅十字會登記成為「周邊造血幹細胞及骨髓捐贈者」，或於捐血時登記成為捐贈者。

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紅十字會將為捐贈者的血液與珺妍及其他有需要人士進行配對，如確定為合適捐贈者，將獲通知進行進一步配對及身體檢查，希望可於2星期內，物色適合的造血幹細胞進行移植，延續生命。親友形容，捐髓者的無私貢獻，能為陷入谷底的珺妍一家，「帶來生命的曙光」。

據了解，周邊血幹細胞採集無需全身麻醉或住院，僅需時4至5小時，在捐贈者的手臂上抽取約250毫升周邊血液，血液採集完成後捐贈者即日可回家休息，一般1至2天內可回復正常。

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記者：李榮忠