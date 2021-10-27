【惡毒父母】生父繼母狂餵超鹹食物致「鹽中毒」　6歲男童頭部被撞擊嚴重受創亡

▲ 6歲男童長期受虐，不但「鹽中毒」，身體亦有大量傷痕。

虐兒案件一宗也嫌多！英國一名32歲繼母，長期虐待年僅6歲的繼子，包括多次餵食過量鹽份的食物和飲品，導致他「鹽中毒」。去年6月，繼子頭部受到嚴重撞擊，最終不治身亡。經調查後，警方發現孩子的29歲的生父也是長期虐待男童的加害人。

據英國《每日郵報》報道，事發於2020年6月16日，6歲的亞瑟（Arthur Labinjo-Hughes）在下午2時半左右，頭部受到致命一擊，繼母塔斯汀（Emma Tustin）過了近15分鐘才報警求助。男童被送院搶救無效，最終在翌日因「無法生存的腦損傷」死亡。

塔斯汀報案時聲稱，亞瑟趴在地上用頭撞地板，她想將孩子拉起來不果，最後亞瑟就昏迷了，而他頭上的瘀青也是自己弄的。

不過，警方調查發現，亞瑟的生父休斯（Thomas Hughes）及繼母塔斯汀長期虐待孩子，導致孩子死亡，亞瑟身體有大量明顯的傷勢。另外，他亦多次被餵食過量鹽份的食物及液體，導致「鹽中毒」。當亞瑟到達醫院時，因為檢測到他體內鹽份太高，令醫生一度懷疑是否機器故障。

鄰居為男童急救

休斯和塔斯汀被控謀殺及多項虐待兒童罪，案件近日開審，兩人都否認控罪。陪審團聽取了鄰居的證詞，鄰居米勒（Carol Miller）本身護士，她在6月16日收到塔斯汀求助，指亞瑟自己撞到昏迷，於是趕去為孩子急救。

當時見到6歲的亞瑟不醒人事，臉色蒼白，而且額頭有巨大的藍色瘀傷，米勒十分緊張焦急，惟當時塔斯汀毫不關心孩子的情況，反而不斷說話為自己辯護，強調孩子是自己撞到昏迷。

她的嘴不停地轉動，在我看來像是找藉口。

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被罰站禁食

另外，數名證人的證詞都提到，亞瑟經常被罰站14小時不准飲食，被迫睡在客廳地板等。由於他身體虛弱，連拿起一杯水都有難度，他的衣服很髒，嘴唇乾裂到幾乎不能開口說話，頭髮、指甲髒亂，看起來營養不良，憔悴而疲憊。休斯還向塔斯汀傳訊息指，「用繩子綁住他的嘴，在裡面塞隻襪子。」

神經病理學專家告訴陪審團，亞瑟死前受到非常強烈的搖晃和撞擊，頭部也被多次撞擊在堅硬的表面上，而這強而有力的搖晃，一般女性也能做到。相反，亞瑟自己撞擊頭部導致致命傷害的可能性相當低。

檢測官指出，兩名被告都參與了一場對亞瑟造成重大傷害和痛苦的事件，暴力和恐嚇，無論身體還是口頭上，都是家常便飯。

亞瑟的傷勢，他悲慘的身體狀況和明顯的絕望，每天都提醒著2名被告，他們對孩子的傷害有多深。

目前案件仍在審理中，判決尚未出爐。

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責任編輯：王明芳