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【新冠疫苗】智方便應用程式即日起增電子針卡　跟足4步驟可下載到手機

社會 11:06 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

智方便應用程式即日起增電子針卡，市民跟足4步驟可下載到手機。（擷自政府資訊科技辦公室於社交網站專頁）

政府資訊科技辦公室指，已接種新冠疫苗的市民即日起，可透過「智方便」下載疫苗接種紙本紀錄，市民登入「智方便」後，選擇「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」及「電子針卡（顯示姓名及證件號碼）」 ，就可顯示電子針卡，並將針卡下載至自己的手機內。

港府去年底推出「智方便」手機應用程式，政府資訊科技辦公室於社交網站專頁公布，即日起已接種新冠疫苗的市民只需跟隨以下四個步驟，就可下載電子針卡：

  • 用手機登入「智方便」
  • 選擇「2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統」
  • 選擇「電子針卡（顯示姓名及證件號碼）」 
  • 系統將顯示電子針卡，亦可於右下角「列印本地疫苗接種紀錄」，下載紙本版疫苗接種紀錄，並將電子文件檔儲存於手機，方便攜帶或打印

政府資訊科技辦公室補充，將會持續改善有關系統，以方便市民使用。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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