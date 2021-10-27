【DSE2023】末屆通識科IES及中文口試取消　考評局：疫下學習進度受重大延誤需騰出更多課時

▲ 文憑試末屆通識科IES及中文口試取消，考評局：疫下學習進度受重大延誤需騰出更多課時。（資料圖片）

考評局今日（27日）宣布，在2023年文憑試將取消中國語文科口試（ 卷四）及取消通識教育科的校本評核 （ 獨立專題探究）。

考評局指，在本月下旬的會議審議並通過調整2023年文憑試中國語文科及通識教育科的考試要求，包括取消中國語文科口試（ 卷四）及取消通識教育科的校本評核（ 獨立專題探究），而有關安排只適用於 2023年文憑試考生。

考評局表示，是次調整的原因是，鑑於2019新冠狀肺炎疫情嚴重影響2020／21及2021／22年度學校的正常運作 ，應考2023年文憑試學生的學習進度亦因而受到重大延誤。考評局希望有關安排能為該屆學生提供更大的靈活性及騰出更多課時。

考評局指，因應精簡公開考試及校本評核安排，2023年度文憑試中國語文科及通識教育科的評核大綱已作出相應修訂，餘下卷別的比重將按相關科目的評核架構作出調整。

▲ （考評局提供 )

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責任編輯：李榮忠