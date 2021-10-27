【梅艷芳】阿Dee《全民造星》後獲邀演出　幫阮德鏘做媒撮合廖子妤

▲ 阿Dee在《梅艷芳》客串大排檔伙記。

電影《梅艷芳》除了主演梅姐的王丹妮、飾演梅愛芳的廖子妤，還起用不少香港年輕演員，希望達到不同世代演員的傳承，當中包括飾演大排檔太子爺的阮德鏘，及飾演傳菜伙記的何啟華（阿Dee＠ERROR）。

戲中一段講述梅艷芳（王丹妮）及梅愛芳（廖子妤）兩姊妹光顧大排檔，阿Dee為大排檔太子爺作媒人想撮合二人，向梅愛芳傳達愛意。雖然在場幾位演員在兩年多前拍攝時仍然是影圈新力軍，但合作卻相當有火花及默契。

▲ 阿Dee雖然戲份不多，但亦相當認真與導演研究角色劇本。

阮德鏘是粵劇名伶阮兆輝的兒子，在演出時相當投入，德鏘親身向在場大廚請教學習，又埋爐頭親自燒鑊，大廚再三叮囑要小心，當落油炒煮引出大火時，未能控制爐火湧埋身，嚇得他驚恐退下火線，德鏘笑言：「燶了！整個人都燒燶了的感覺，我的頭髮不是真的！有點驚！」

飾演傳菜伙記的阿Dee捲起衫袖，耳仔夾着原子筆，一副80年代大排檔伙記的造型，在戲中負責招呼到大排檔幫襯的梅艷芳及梅愛芳，還擔起媒人橋樑角色，希望幫太子爺取得梅愛芳歡心，阿Dee雖然戲份不多，但亦相當認真與導演研究角色劇本。

▲ 阮德鏘（左），及飾演傳菜伙記的何啟華（阿Dee＠ERROR）。

兩年多前當時剛完成《全民造星》比賽，阿Dee便接演這角色，他說：「當時很開心，與我現在的心態一樣，有得拍戲便開心，即使是一句對白我都不斷問導演，會否想我像當年代的人說話口吻，導演很好讓我試做給他看，我憶起自己的演繹也有點搞笑。」阿Dee笑言相信導演找他亦是想找一個抖氣位。

談到對梅姐的印象及感覺，阿Dee說：「我對梅姐有印象，大概是我讀小學、中學的時候，雖然我不是梅姐的忠實粉絲，但我很喜歡她，因為我都好鍾意哥哥（張國榮），他們兩個之間的故事，是非常吸引及浪漫，我對梅姐最有印象是她與張學友合唱的《相愛很難》，梅姐給我的印象是天生的巨星，有巨星的氣場。」

▲ 老香港海報。

電影公司並發佈一張以大排檔為背景的海報，梅愛芳、梅艷芳兩姊妹舉杯暢飲，別有一番香港懷舊風味。

一身80年代造型的王丹妮及廖子妤，在鏡頭前認真討論如何演繹角色，在鏡頭後討論飾演大排檔太子爺的阮德鏘，王丹妮說：「很正啊！我們很鍾意，我叫家姐快點嫁給他，我覺得他很白滑。」

廖子妤笑言：「他很幽默，我都很喜歡幽默的男人。」兩人風騷輕撥頭髮，廖子妤笑言：「有沒有見過這麼正的顧客。」