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【狠心大媽】大媽疑不滿小孩吵鬧狠摔BB車　嬰兒連人帶車翻倒途人報警

親子 16:13 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

內地一名中年婦人疑不滿小孩當街吵鬧，狠摔BB車出氣。

照顧嬰兒不容易，內地江西南昌近日一名中年婦人帶BB外出時，疑因小孩不斷哭鬧而感到煩躁，竟用力推倒BB車出氣。嬰兒連人帶車翻倒，嚇得大哭起來。有途人懷疑婦人虐兒報警，當地警方現正調查事件。

中年婦怒推BB

綜合內媒報導，事件發生在江西南昌街頭。據影片可見，一名中年婦人推着BB車外出，疑因小孩當街吵鬧而感生氣，突用力推倒BB車。嬰兒無辜受氣，連人帶車倒地，嚇得大哭。

婦人發洩情緒後急忙扶起BB車，並責罵身旁的男子，隨後帶同嬰兒離開。事件引來途人圍觀，期間有熱心民眾報警，當地警方目前正調查事件。

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網民斥責婦人行為

影片在網絡上傳開之後，引來網民討論，網民紛紛斥責婦人的行為，「這麼大年紀都控制不了情緒，別帶孩子了！」、「情緒不穩定的家長，還是不要帶孩子比較好」、「大庭廣眾之下都這樣虐童，在家裏不知道怎樣對待孩子」、「好危險，孩子的頭若摔着怎麼辦？」。

有網民則好奇旁人為何不阻止，「旁邊的人都在看熱鬧！」、「大家都怕惹麻煩」、「身邊的人沒有一個作出反應，扶一下也好」。

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責任編輯：王明芳

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