【女士戒煙】港媽煙癮15年懷孕未戒煙 三名兒女患氣管問題或鼻敏感決心戒煙

▲ 港媽煙癮15年懷孕未戒煙，三名兒女患氣管問題或鼻敏感決心戒煙。

吸煙對身體的健康危害極大，近年香港女性吸煙率有上升趨勢，因此香港吸煙與健康委員會（委員會）舉辦無煙女性宣傳計劃，透過與不同婦女團體合作，提高大眾尤其女性對吸煙禍害的關注，並鼓勵吸煙女性戒煙，向所有吸煙產品說不。

吸煙或長期暴露於二手煙中不但會影響身體健康，對容貌的損害亦不容忽視。委員會主席湯修齊表示：「吸煙產品釋放的有害化學物質如尼古丁及一氧化碳能令血管收縮及令血液的含氧量下降，容易形成皺紋。吸煙更會提高女性相關疾病和問題的風險，例如損害生育能力、影響孕婦及胎兒健康、增加患上肺癌、子宮頸癌、乳癌等疾病的風險。」

▲ 委員會與多個婦女團體合作，舉辦「無煙‧全城最靚」宣傳活動，攜手宣揚無煙訊息。

吸煙非但不能令人放鬆，對尼古丁產生依賴後能令吸煙者的情緒反覆無常，更容易焦躁不安。煙霧中的有害物質可殘留在物件的表面長達數月，即使開風扇或開窗亦無法消除，嚴重損害家人尤其兒童的健康。

港媽為子女戒煙

在第7屆「戒煙大贏家」季軍得主吳嘉蒽於中學時開始吸煙，煙齡約15年，高峰時期平均一天吸兩至三包煙。她在初次懷孕時曾戒煙一段時間，但因誤以為吸煙對胎兒及兒童的影響不太，所以在孩子出生後復吸，即使往後再度懷孕亦沒有停止。

除了大兒子之外，吳女士其餘三位兒女都有氣管問題或鼻敏感，她因而意識到吸煙對兒童健康的傷害，另為向孩子樹立不吸煙的好榜樣，她決心戒煙。吳女士戒煙主要靠自己堅強的意志，過程中決心很強，沒有動搖。成功戒煙後，吳女士消除了對二三手煙的顧慮，因而與孩子有更多和更親密的相處。

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另外一位為第11屆「戒煙大贏家」亞軍得主黃芷彤在澳洲工作，因為生活壓力及無聊，在同事引誘下而開始吸煙。回港後，她曾嘗試戒煙，但不敵心癮而復吸。

直至參與比賽後挑戰自己再度戒煙，她憑自己的意志戒煙，黃女士透過不同的興趣或活動，例如健身及拳擊，幫助自己分散注意力。當煙癮起時，她會不斷提醒自己，吸煙會影響個人外觀及形象，為了美觀一定要堅持，最終打消吸煙的念頭。

若現時感到情緒低落，她會選擇打電話給朋友傾訴，而不是吸煙。成功戒煙後，她發現皮膚明顯變好，亦不再有口氣及煙味問題，更培養定期運動的習慣、保持身材。她鼓勵吸煙人士為自己健康應盡快戒煙，愈遲戒煙便會有愈大機會患上因吸煙引致的嚴重疾病。

計劃的社區宣傳活動「無煙‧全城最靚」於上周末（10月23至24日）在觀塘裕民坊舉行，並透過無煙資訊展覽、多媒體互動遊戲、健康檢查等輕鬆有趣的活動向市民講解吸煙產品對女性的禍害、澄清針對女性相關的吸煙與戒煙謬誤、並提供戒煙輔導。

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委員會為進一步向市民尤其女士推廣戒煙，將會於2021年11月至2022年3月期間與多個婦女團體合作，於不同地區舉辦以無煙女性為主題的社區宣傳及教育活動。

記者：蕭雅文