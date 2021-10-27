【心臟病】的士司機心口突痛昏迷不治　專家解構心臟病8大徵狀

▲ 一名6旬的士司機25日疑突然心臟不適，昏迷送院不治。

心臟健康值得關注，一名6旬的士司機25日（周一）清晨時分，駕駛的士接載一名男乘客駛經九龍城太子道東、近富豪東方酒店對出時，車輛突然撞向水馬。司機在車廂內陷入昏迷，送院搶救不治，而男乘客則受輕傷。

69歲的士司機姓黃，受傷47歲男乘客姓朱，意外發生後乘客被送院治理，無大礙。黃姓司機在出事前，疑突然感到心臟不適，曾向乘客表示：「可能車你唔到，我心口痛。」車輛繼而撞向水馬，司機陷入昏迷，男乘客則報警求助。警方正深入調查意外起因。

心血管疾病是全球頭號殺手，本港去年因心臟病而死亡的人數高達6,561人，死亡率較2019年上升6.5%。到底心臟病是什麼？根據醫管局資料，當心臟的某一部份發生病變、損傷、甚至壞死，便會形成心臟病。

這時，心臟的功能減弱， 而身體的其他器官亦會受到影響。若想知道自己有否患上心臟病，首先應留意下列8大徵狀：

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遺傳性心律基金會顧問莫毅成醫生曾受訪講述「突發性心臟停頓（SCA）」，亦即是指心跳突然停止，有以下3方面可導致此情況發生：

1.心室纖顫（VF）：8至9成的突發性心臟停頓皆由VF引起，心律突然出現混亂，心跳一分鐘可跳200至300下，但每一下心跳都不能把血液有效泵出。出現VF的病人表徵包括無脈搏、無呼吸及失去意識等。

2.心搏停頓：從心電圖看，病人的心跳完全停止，毫無活動迹象。

3.無脈性電氣活動：病人從心電圖看是有活動波幅，惟觸摸脈搏卻無跳動，表示心室無機械泵送，造成病人無心跳。當無心跳時，無血液泵上腦，病人會暈倒，繼而失去意識及呼吸，呈現無生命迹象。

上述情況都可引致「突發性心臟停頓」，若不馬上急救，幾分鐘內可致命。

莫醫生表示，發生上述情況多與心臟病有關，當中冠心病是最主要原因。患有嚴重冠心病的病人可突然出現心臟驟停；也有病人因血管閉塞，在短時間內心跳驟停引致猝死。

部分病人在血管閉塞時會有心口痛、血壓低、標汗或氣喘，待隔一段時間才出現心跳驟停，惟少部分是完全無徵狀及先兆，可突如其來心跳驟停，而這亦正是突發性心臟停頓可怕之處。

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責任編輯：羅嘉欣