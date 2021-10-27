【大膽色魔】天水圍色狼疑偷拍裙底被「踼爆」　拔足狂奔事隔兩月終落網

▲ 天水圍色狼疑偷拍裙底被「踼爆」，拔足狂奔事隔兩月終落網。（網上影片截圖）

網上流傳一段片段，一名女子懷疑被偷拍，涉事男子心虛逃跑。

片段中在早上一個巴士站，各人在等候巴士上班，一名滿頭白髮身穿恤衫西褲、手挽背囊的中年漢，在他前方排着一位啡色上衣、黑色短裙的女子，白髮男懷疑色心起，提起背囊疑似取物，但未有取出物品，反而將背囊放低於膝前，並將背囊頂部伸向前方女子裙底。惟一切的小動作都被伏擊在旁的熱心街坊拍下，熱心街坊見狀當場「踼爆」白髮男：

小姐、小姐，佢偷拍你裙底呀！

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白髮男見事情敗露，心虛之下隨即轉身拔足狂奔，事後事主有到警署報案。警方表示，於8月31日接獲一名23歲女子報案，指同日早上在巴士站懷疑被一名男子以手提電話偷拍其裙底。案件交由元朗警區刑事調查隊第八隊接手調查，經過深入調查及情報分析後，事隔近兩個月，人員昨日（26日）傍晚於天水圍拘捕一名44歲姓周本地男子，涉嫌破壞公眾體統，被捕男子現正被扣留調查。

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記者：李榮忠