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【告別劏房】陳帆：北部都會區、明日大嶼可提供100萬個單位　形容未來有足夠土地建屋

政治 12:00 2021/10/27

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港澳辦主任夏寶龍早前提出，香港要在2047年前「告別劏房」。（經濟日報資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍早前提出香港要「告別劏房」，運輸及房屋局局長陳帆今早在立法會表示，現時全港約有3萬戶正居於劏房，強調政府會加快興建公屋，又形容發展北部都會區和「明日大嶼」，可讓香港未來有足夠建屋土地。

陳帆回應議員口頭質詢時指出，解決劏房問題的最根本方法是覓地建屋，強調政府目前已覓得350公頃土地，提供33萬個公屋單位，滿足未來10年公屋需求，他又引述發展局局長黃偉綸早前曾指，當完成發展北部都會區和「明日大嶼」後，可提供100萬個公私營住宅單位，佔現有房屋數目當中約3分之1，相信香港未來會有足夠土地建屋，讓市民居有所安。

醫學界議員陳沛然關注，政府會否有政策指標減少劏房數目。陳帆坦言，劏房問題是貧富差距問題，形容基層市民被逼居於劏房，情況屬不理想，亦不希望出現，強調在香港房屋緊絀下，政府要加快及加大公屋供應量。

陳帆回應地產及建造界議員石禮謙時則指，政府會在4方面推動扶貧工作，包括繼續以綜援、長者生活津貼等現金津貼，幫助長者脫貧，並為較低收入、育有兒童的住戶提供財政支援，同時加快興建公屋，及加強強積金的退休保障功能。

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記者：胡偉明

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