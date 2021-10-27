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【兩地通關】港府擬取消大部分豁免檢疫群組　經貿商會稱通關重要業界可接受短暫「陣痛」

社會 12:05 2021/10/27

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香港經貿商會會長李秀恒稱通關重要，業界可接受短暫「陣痛」。（經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥昨日表示，政府會就兩地通關盡最大的努力，早前在第一次與內地對接會議得到內地專家的意見，將會在各方面加緊防疫措施，並在稍後公布取消海外或內地入境免檢疫的大部分豁免群組。詳情請見【下一頁

香港經貿商會會長李秀恒今日(27日)接受港台訪問時提到，本港商人投資最多的地點是內地，上巿公司總裁及高層等即使需要檢疫，公司的辦事處亦可向有關高層透過不同方式匯報，影響亦未必太大；但內地不少事項，例如處理銀行事務以至汽車續牌等，都要親身處理。

他續指，外國有國家採取與病毒共存的政策，如有少數帶病毒人士到港再傳到內地，屆時影響會好大，直言業界始終和内地有最多交流接觸，認爲盡快和内地通關是至關重要，要盡可能避免對内地造成疫情風險，確保内地對本港有信心，即使部分商務活動受到影響，業界都可以接受暫時「陣痛」。 

對於獲准免檢疫來往內地的跨境貨車司機，航運交通界立法會議員易志明指出，現時每日有2萬架次貨車經本港往來內地口岸，過去兩年跨境貨車司機在疫情下面對困難，入境內地要等候多個小時，包括要消毒，期間不能進食，最長曾聽過要等候25小時。

易志明對相關防疫安排表示理解，但認為查車過程可以更有彈性及人性化，以縮短等候時間，他已將有關情況向特區政府及中聯辦反映。

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責任編輯：陳正怡

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