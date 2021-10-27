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【兒童哀歌】雙親離婚遭無情母趕出門　男童流落街頭睡車頂︰沒有人要我

親子 12:30 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一名男童因父母離婚，被媽媽趕出家門。

父母是孩子最信任的人，有責任為他們提供一個安全的生活環境。可是近日內地一名男童因父母離婚，被媽媽趕出家門，只能流落街頭，甚至睡車頂度日。有目擊者拍攝到男童的慘況，影片在網絡瘋傳，引起當地社會的迴響。

綜合內地傳媒報道，周日（24日）在天津，當時正值深夜，有目擊者拍下了該名男童的影片。從影片可見，一名年約10歲的男童睡在一輛白色的私家車頂上，目擊者指多次看到男童睡在車頂，現在天津的天氣漸漸寒冷，看到男童當時凍得瑟縮發抖，心裡為他擔憂。

男童哭訴爸媽離婚沒人要

有好心人曾向男童了解，為何那麼晚還不回家，男童道出了令人心酸的狀況︰

爸媽離婚了，想回家可是母親不開門，沒有人要我……

聽到男童這麼說，大家都非常同情他，有時會給他送上被子。可是，目擊者拍攝的當天，男童只穿上長衫褲，身上沒有任何被子覆蓋，冒著寒風睡覺，很容易著涼。社區工作人員接到居民的反映後，曾到訪男童的住所，希望能說服其母讓他回家，只是媽媽仍相當憤怒，似乎將對男童父親的怒氣發洩在兒子身上。

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母不願一起生活 父不知所蹤

社區工作人員曾將男童送回家，即使男童哭著跪在門口，媽媽堅持不讓兒子進門，不想和孩子一起生活。工作人員向她詢問男童父親的去向，她又不願透露。他們無法強迫對方，無可奈何下，一度想過把男童送往當地兒童福利院，只是男童非無親無故，並不符合院方要求。

網民為男童的遭遇感到心痛難過，批評父母狠心，留言「這孩子太可憐，父母也太狠了」、「夫妻鬧離婚又不是孩子的錯」、「父母的錯要小朋友來承受」、「不符合送福利院，也要有人先收留孩子」、「不管是不是媽媽，作為監護人都不得遺棄未成年人」。

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責任編輯：王明芳

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