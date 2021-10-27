【脊髓損傷】男子搬重物肩頸痛2小時後全身無法動彈　醫生拆解病症：嚴重可瞬間致命

▲ 男子搬重物後肩頸痛，2小時後全身無法動彈，確診「揮鞭樣損傷」。

內地一名50歲的打工仔搬過重物後，出現突發肩頸疼痛，當時他不以為意，以為肌肉拉傷，但2小時後竟然發現四肢麻痹，送院時頸部下的所有部位失去知覺，無法動彈，經檢查後確診「揮鞭樣損傷（Whiplash Syndrome）」，嚴重可瞬間致命。

根據《杭州網》報道，該名50歲的張姓男患者上班期間與同事一起搬重物，突然出現肩頸疼痛，當時他以為只是拉傷，故沒有在意，心想休息一會就沒事，未料2小時後，張男出現四肢麻痹的情況。

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他隨後被送到醫院急診室，接診的醫生憶述情況指，當時患者頸部以下的所有部位，包括胳膊、手、膝蓋、大腿、小腿，全部都沒有知覺了，根本無法動彈。

經過頸椎磁共振檢查及專家會診，張男確診無骨折脫位性的頸部脊髓損傷，又稱「揮鞭樣損傷」。醫生為他施以頸部保護性措施，並給予減輕神經根水腫和營養神經的藥物，然後進行手術。所幸張男的頸脊髓甩鞭樣損傷無骨折脫位，加上搶救及時，預計治療效果較好。

醫生解釋，所謂揮鞭樣損傷，是人體頸椎受到慣性外力作用，像鞭子甩出去一樣而導致的損傷。通常情況下，人的頸椎處於鬆弛的狀態，如果遇到突然的巨大外力，向前的慣性力量，就會瞬間集中作用在頸部，致使頸部損傷，甚至骨折脫位

如果是骨折脫位的揮鞭樣頸脊髓損傷，可瞬間致命。

醫生又提醒，低頭族，久坐不動，缺乏鍛煉、不正規的按摩，不恰當的運動等等，都容易導致揮鞭樣頸髓損傷，特別是高速行駛的車輛因突然剎車，或撞擊到相對靜止的車輛尾部，使其突然減速，車上的乘客因慣性作用，頭部在很短的時間內向前和向後劇烈晃動，更容易引起該病症。

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責任編輯：羅嘉欣