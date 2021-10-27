【美酒佳餚巡禮】迪士尼中菜廳推大師發辦 六道菜每位1,118元【內附預約網址】
社會 12:13 2021/10/27
由香港旅遊發展局主辦的第12屆「香港美酒佳餚巡禮」下星期一（11月1日）正式開鑼，電子品味通行證及限量品酒套裝昨天（26日）起公開發售，市民可經購票通選購，詳情即看【下一頁】。香港迪士尼亦參與了旅遊發展局香港美酒佳餚巡禮的大師發辦活動，詳情可瀏覽官方社交網頁。
是次活動有18間中菜廳參與，當中包括香港迪士尼晶荷軒。根據官方網站資訊，晶荷軒是次參與活動的「如意美饌」六道菜菜單每位$1,118.00 ，價錢已包括10%服務費及茶芥。迪士尼指，雖然價格看似昂貴，但對比其餘17間參與是次活動的中餐館，香港迪士尼的價格屬於相宜。市民如欲了解更多其他參與活動的餐廳，以及報名訂檯，可瀏覽以下網址。
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記者：陳麗娜