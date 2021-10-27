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【美酒佳餚巡禮】迪士尼中菜廳推大師發辦　六道菜每位1,118元【內附預約網址】

社會 12:13 2021/10/27

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

迪士尼中菜廳推大師發辦，六道菜每位1,118元。（資料圖片）

由香港旅遊發展局主辦的第12屆「香港美酒佳餚巡禮」下星期一（11月1日）正式開鑼，電子品味通行證及限量品酒套裝昨天（26日）起公開發售，市民可經購票通選購，詳情即看【下一頁】。香港迪士尼亦參與了旅遊發展局香港美酒佳餚巡禮的大師發辦活動，詳情可瀏覽官方社交網頁

是次活動有18間中菜廳參與，當中包括香港迪士尼晶荷軒。根據官方網站資訊，晶荷軒是次參與活動的「如意美饌」六道菜菜單每位$1,118.00 ，價錢已包括10%服務費及茶芥。迪士尼指，雖然價格看似昂貴，但對比其餘17間參與是次活動的中餐館，香港迪士尼的價格屬於相宜。市民如欲了解更多其他參與活動的餐廳，以及報名訂檯，可瀏覽以下網址

最新家庭台影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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