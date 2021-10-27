【兩地通關】梁子超指需嚴格審批清單　豁免檢疫應盡量減少

▲ 梁子超指需嚴格審批豁免檢疫清單，應可免則免。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥昨日（26日）出席行政會議前會見傳媒表示，將取消大部分抵港豁免檢疫群組，只留一些非常有緊急必要性的群組，例如跨境貨車司機仍然可免檢疫。詳情即看【下一頁】

呼吸系統專科醫生梁子超在一個電台節目表示，現時由內地及海外到港可獲豁免的人士達40多類，形容是「五花八門」，無法控制個別個案走入社區，一旦有個案流入社區，都可能造成大型爆發。即使撇除通關需要，在Delta變種病毒流行，加上本港經濟活動接近全面恢復下，在外防輸入更要「零容忍」。

梁子超指，政府以往只制定豁免名單，沒有就每個豁免人士作嚴格審批，建議審視豁免檢疫的必要性，包括部分進行商務活動的人士，由於本港進行閉環管理有困難，未必能夠安排與獲豁免人士有接觸的人接受監察，因此豁免檢疫應可免則免。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在一個電台節目表示，對於政府將取消大部分入境香港獲豁免檢疫的群組，認為當局一早就應該收緊相關安排，因香港第3波疫情源於有獲豁免檢疫的海員。

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另外，宣布收緊新冠肺炎確診者出院條件不再驗抗體，病人出院後須到北大嶼山醫院隔離14天。詳情即看【下一頁】

梁子超贊成進一步把關防復陽個案， 指雖然患者出院前需要檢測呈陰性，但少部分人會出現「假陰性」，未能在短時間内清除體内病毒，仍然有機會造成傳播。他認爲本港辛苦地達到清零，目前亦有能力推行有關措施，確保復陽個案不會影響疫情防控。

何栢良支持政府收緊新冠患者出院的安排，造就條件爭取與內地恢復通關。他認為，香港目前採用的出院準則，已經沿用一段時間，並無患者出院後造成傳播，因此安全系數已相當高。而今次收緊安排只是希望令內地安心，是可以理解。

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責任編輯：李榮忠