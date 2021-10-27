【校長專欄】4大要素培養社交「品格KID」　幼園校長：讓孩子學會欣賞與包容

▲ 培養孩子良好品格，讓他們學會欣賞與包容。

每天早上踏入課室，總看到一幕幕令人欣喜的情境，幼兒們在課室裡自如地於不同區角進行活動，這邊廂幼兒和玩伴一同進行桌上遊戲，併併砌砌不亦樂乎；那邊廂幼兒正進行模擬角遊戲，歡笑聲與交談聲此起彼落，顯然是幼兒的歡樂氣氛營造了環境，也是環境感染著小朋友，當中蘊含著一個重要訊息，小朋友的社交能力正在每天發展，並在群體生活中實踐、呈現和建構起來。

社群發展的重要性

生活在這個電子資訊氾濫的年代，藉著科技發展，人與人之間的連繫看似變得毫無障礙，但事實上人與人的關係卻變得越來越疏離，即使近在咫尺，我們也慣以電話短訊作聯繫。

然而，在現實生活中，社交能力有著更重要和更深層的意義。

社交能力的發展，是幼兒全人發展中一個很重要的部份，並與其他能力發展有著密切的關連。在幼兒學校，能讓孩子有充分的時間和機會融入群體生活環境中，增加他們與其他人之間的互動，透過學習、累化及實踐，建構出社交技巧，從而促進他們的身心發展。

透過環境的創設、遊戲的策略，配合學校活動的推展，並從成人日常的身教言授下，讓幼兒在觀察、模仿、遊戲中練習，助他們在社會行為表現、人際關係及社會知識等範疇上，建立社交能力發展的基礎。

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▲ 張校長重視培養學生品格。（救世軍提供）

從品格活動培育社交技巧．做個「品格KID」

孩子懂得主動與人打招呼或分享嗎？

懂得關心及幫助別人嗎？

能適當地回應別人的說話及表達自己的意願嗎？

能在群體中有合宜的待人接物態度嗎？

當孩子進入社交發展期，我們應讓孩子從態度和技巧上學習。因此學校十分重視幼兒社交情意及品格的相互發展，讓幼兒建立正確的價值觀。

每年學校也會推行「品格月」活動，即使在疫情下，學校仍著力藉著人際溝通及互動情境學習，配合所設計的教材及親子活動，讓幼兒在不一樣的學習模式中建立良好的品格及待人接物的社交態度，做個「品格KID」。通過行動實踐，讓幼兒明白到當中的概念，潛移默化，必能讓這些小生命感受到人與人之間融和共處的喜悅感。

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推展「個人與群體」課程

救世軍學前教育重視孩子身心社靈的發展，因而推展「個人與群體」範疇的課程，當中包括「品德」和「情意及群性」兩大發展目標。於「情意及群性發展」方面，我們幫助孩子認識自己、豐富他們群體生活的經驗、加強溝通技巧及培養合群的精神。

學校藉著不同的課堂活動、專題研習活動、節日活動、親子活動等形形式式的校園活動，讓幼兒在社交相處上有不同的生活及學習體驗，繼而幫助他們明白個人與群體是密不可分的，從而發展所需的社交能力。

當然，除常規課程外，我們亦著重隱性課程的滲透，讓孩子學會欣賞、包容和感恩；加上家長教育的配合，我們深信孩子定能從自身開始，懂得與人建立良好的關係，並能享受從朋友關係中所感受到的滿足感及愉悅感，讓孩子滋養生命，健康成長。

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