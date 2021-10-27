【怪獸家長】4歲女食炸雞用油膩小手亂摸內衣商品　顧客勸阻遭港媽斥︰憑乜話我個女

▲ 一名港媽任由女兒在內衣店內食炸雞，用油膩小手亂摸內衣商品。

家教很重要！有名網民日前逛荃灣某內衣店，發現有名孕媽帶與約4歲女兒同行，女童邊行邊食炸雞塊，用沾滿油的小手觸摸店舖商品，「係咁撥摸啲胸圍底褲」，網民好言勸阻，卻被港媽斥責，有感該媽媽惡人先告狀，難以做好榜樣教育下一代。

任由女兒用油膩小手亂摸商品

該名網民於上周三（19日）在討論區「親子王國」發帖，標題為「生仔要考牌」，她分享日前在荃灣遇上一對沒有家教的母女，事發當天事主放工去荃灣食飯，順便去逛內衣店，店內有其他顧客，有名年輕孕婦帶住看似約3至4歲的女兒，該女童在店內進食，

佢個女一路攞住件麥樂雞食，但又不斷用隻手係咁撥摸啲胸圍底褲，佢媽媽大安旨意又唔話又唔理！

顧客不應在店內進食，再者女孩的小手拿炸雞塊變得油膩，她用油淋淋的手去摸內衣會弄污貨品，事主當時見狀忍不住出聲，勸阻小朋友，「唔可以咁，會整污糟啲嘢」，她強調沒有用惡的語氣呼喝過小朋友。

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顧客勸阻反被港媽指責

事主出於善意提醒，女孩的媽媽不但沒有歉意或道謝，反而惡人先告狀，大鬧她多事。

佢阿媽即時走埋嚟問我，憑乜嘢話佢個女，職員都未出聲幾時輪到你……一論嘴車埋嚟。

事主感到很氣憤，並在網絡大呻，有感讓女兒在疫情下除掉口罩吃食物已經不對，更要用油淋淋的手摸來摸去，家長未有好好管教。她坦言「見到好難唔出聲喎」，指該港媽不懂身教孩子。

咁你都仲可以大聲夾惡嘅！仲點教下一代呢！

網民斥責無家教

網民紛紛留言，斥責該港媽沒有家教，「識生唔識教」、「怪獸家長」，有網民建議可以通知店員，避免幫人教仔被鬧。更多留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳