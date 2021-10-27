  • 26°C
香港時間 : 20211027日 (週三) 14:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【怪獸家長】4歲女食炸雞用油膩小手亂摸內衣商品　顧客勸阻遭港媽斥︰憑乜話我個女

育兒經 13:05 2021/10/27

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一名港媽任由女兒在內衣店內食炸雞，用油膩小手亂摸內衣商品。

家教很重要！有名網民日前逛荃灣某內衣店，發現有名孕媽帶與約4歲女兒同行，女童邊行邊食炸雞塊，用沾滿油的小手觸摸店舖商品，「係咁撥摸啲胸圍底褲」，網民好言勸阻，卻被港媽斥責，有感該媽媽惡人先告狀，難以做好榜樣教育下一代。

任由女兒用油膩小手亂摸商品

該名網民於上周三（19日）在討論區「親子王國」發帖，標題為「生仔要考牌」，她分享日前在荃灣遇上一對沒有家教的母女，事發當天事主放工去荃灣食飯，順便去逛內衣店，店內有其他顧客，有名年輕孕婦帶住看似約3至4歲的女兒，該女童在店內進食，

佢個女一路攞住件麥樂雞食，但又不斷用隻手係咁撥摸啲胸圍底褲，佢媽媽大安旨意又唔話又唔理！

顧客不應在店內進食，再者女孩的小手拿炸雞塊變得油膩，她用油淋淋的手去摸內衣會弄污貨品，事主當時見狀忍不住出聲，勸阻小朋友，「唔可以咁，會整污糟啲嘢」，她強調沒有用惡的語氣呼喝過小朋友。

最新影片︰任喇沙書院劍擊教練逾30年　 曾俊華談學習劍擊之道

顧客勸阻反被港媽指責

事主出於善意提醒，女孩的媽媽不但沒有歉意或道謝，反而惡人先告狀，大鬧她多事。

佢阿媽即時走埋嚟問我，憑乜嘢話佢個女，職員都未出聲幾時輪到你……一論嘴車埋嚟。

事主感到很氣憤，並在網絡大呻，有感讓女兒在疫情下除掉口罩吃食物已經不對，更要用油淋淋的手摸來摸去，家長未有好好管教。她坦言「見到好難唔出聲喎」，指該港媽不懂身教孩子。

咁你都仲可以大聲夾惡嘅！仲點教下一代呢！

網民斥責無家教

網民紛紛留言，斥責該港媽沒有家教，「識生唔識教」、「怪獸家長」，有網民建議可以通知店員，避免幫人教仔被鬧。更多留言見下圖︰

    點擊圖片放大
    +9
    +8

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【怪獸家長】小朋友餐廳內扭計大哭　怪獸家長稱侍應要幫手安撫小朋友
13:45 2021/08/02
【怪獸家長】小朋友餐廳內扭計大哭　怪獸家長稱侍應要幫手安撫小朋友
【怪獸家長】放任兒子在商場男女廁來回亂跑　港爸懶理施施然叫：唔好入女廁啊！
14:17 2021/08/07
【怪獸家長】放任兒子在商場男女廁來回亂跑　港爸懶理施施然叫：唔好入女廁啊！
【怪獸家長】早上繁忙時間港鐵座位已滿　港媽要求乘客讓座予小學兒子
11:28 2021/09/08
【怪獸家長】早上繁忙時間港鐵座位已滿　港媽要求乘客讓座予小學兒子

你可能感興趣

【怪獸家長】小朋友餐廳內扭計大哭　怪獸家長稱侍應要幫手安撫小朋友
13:45 2021/08/02
【怪獸家長】小朋友餐廳內扭計大哭　怪獸家長稱侍應要幫手安撫小朋友
【怪獸家長】放任兒子在商場男女廁來回亂跑　港爸懶理施施然叫：唔好入女廁啊！
14:17 2021/08/07
【怪獸家長】放任兒子在商場男女廁來回亂跑　港爸懶理施施然叫：唔好入女廁啊！
【怪獸家長】早上繁忙時間港鐵座位已滿　港媽要求乘客讓座予小學兒子
11:28 2021/09/08
【怪獸家長】早上繁忙時間港鐵座位已滿　港媽要求乘客讓座予小學兒子
家庭教育 怪獸家長 家庭關係 網絡熱話 荃灣

最高瀏覽

【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
13:04 2021/10/26
【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的
【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
20:09 2021/10/26
【緊急呼籲】9歲珺妍患血癌急求骨髓 母親十分愛護女兒9年未約朋友去晚飯
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生
17:25 2021/10/25
【好家姐】吳若希全家慶祝弟18歲生日　韓風細佬讀聖士提反明年DSE考生